Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Trump: Nach dem Ende der Welt von Christian Kucznierz

(ots) - Wenn ein Popsong das Gefühl am Morgen nach der

US-Wahl zusammenfassen könnte, es wäre am ehesten "It's the End of

The World as We Know It" der US-Band R.E.M. Tatsächlich scheint nach

der Wahl von Donald Trump zum Nachfolger von Barack Obama, nach

seinem Sieg über Hillary Clinton, die Welt, die wir kennen, ein

abruptes Ende genommen zu haben. Keiner hatte diesen Sieg auf dem

Schirm. Keiner hat ernsthaft glauben wollen, dass die Amerikaner

wirklich diesen Mann, diesen Populisten, Frauenfeind und

Fremdenhasser zu ihrem Präsidenten wählen würden. Kein Wahlexperte

und kein Analyst haben bedacht, dass die schweigende Mehrheit

existiert, die Trump ins Weiße Haus getragen hat. Aber so ist es nun

einmal. Die Wähler haben gesprochen. Aber auch auf Trump, den

Vielversprecher, wartet ein Gegner, dessen Argumente er nicht vom

Tisch wischen kann. Der Name dieses Gegners lautet Realität. Was hat

dieser Mann seinen Wählern alles versprochen? Von der Mauer an der

Grenze zu Mexiko angefangen lauter Dinge, deren Umsetzung in den

Sternen steht. Trump hat die Populistenkarte gespielt, und wie jeder

Populist wird er die Lieferung schuldig bleiben. Seine Wähler werden

das bald feststellen. Eine erste Ahnung haben sie schon bekommen,

wenn sie Trumps Siegesrede gehört haben. Spaltungen wolle er, der

Spalter, überwinden, Partner anderer Staaten sein, kündigt der

Isolationist an. Das klingt nach einem anderen Kandidaten als dem,

der auf den Bühnen der Wahlkampfveranstaltungen und den vor den

Kameras der TV-Duelle zu hören und zu sehen war. Wenn man es gut

meint mit dem künftigen Präsidenten, könnte man sagen, er habe im

Angesicht seines Triumphes erstmals die Last des Amtes gespürt, das

ihm immer eine Nummer zu groß sein wird. Und dass er angesichts

dessen erkannt hat, dass er sich ändern muss. Zumindest im Ton und im

Auftreten. Trumps härtester Gegner ist die Tatsache, dass auch das



angeblich mächtigste Land der Welt nicht mehr allmächtig ist. Dass es

andere, wirtschaftlich stärkere, militärisch mindestens ebenso

potente Mächte gibt. Dass sein Slogan "Make America great again" gut

gemeint ist, dass aber ein großartiges Amerika nicht mit den Formeln

realisiert werden kann, die Trump im Sinn hat. Das großartige Amerika

von 1980 ist Geschichte. Zurück geblieben ist ein Land, das unter

Barack Obama auf dem Weg der Erneuerung war. Wollte er ein

großartiges Amerika, dann müsste Trump den von Obama begonnenen Weg

fortsetzen. Selbst wenn der scheidende Präsident viele seiner

Versprechen nicht erfüllen konnte: Die Vereinigten Staaten waren

dabei, sich mit den wirtschaftlichen und ökologischen Folgen der

Globalisierung und dem gesellschaftlichen Wandel zu arrangieren.

Trump wird bald merken, dass die USA keine Insel sind, in deren

Höhlen unermessliche Reichtümer schlummern. Sondern dass es verarmt,

verunsichert und auf Partner auf der ganzen Welt angewiesen ist. Der

bedrohliche Riese Trump wird über kurz oder lang auf höchstens

Normalgröße schrumpfen. Dafür werden die Nöte und Sorgen, die in den

USA herrschen, auf der einen Seite sorgen. Auf der anderen stehen die

Herausforderungen auf internationaler Ebene. Letzterem mag er sich

zumindest eine Zeit lang verschließen können. Ersterem nicht. Weil

ihn die Menschen, die ihn wählten, weil sie arm und perspektivlos

sind, daran sehr bald erinnern werden. Die Schrumpfung des Donald

Trump wird dauern, weil er selbst sich dagegen wehren wird. Auf dem

Weg wird er vieles zerstören, was gut und wichtig ist. Die

Gesundheitsfürsorge in den USA. Die Gleichheitsrechte. Die

Beziehungen zu Partnern. Das wird nicht das Ende der Welt sein. Aber

danach ist sie eine andere, und sicher keine bessere.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 21:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1422649

Anzahl Zeichen: 4312

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung