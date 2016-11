Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Donald Trump gewinnt die US-Präsidentenwahl deutlich

Herausforderung für die Demokratie

Thomas Seim

(ots) - Es gibt - daran darf nach der Wahl des neuen

US-Präsidenten Donald Trump kein Zweifel bestehen - eine

Legitimationskrise der Demokratie: Wir haben derzeit keine

nachvollziehbare Antwort mehr für Menschen, die eine Teilhabe an

unserer Gesellschaft wollen, aber das Tempo der Globalisierung nicht

mitgehen können. Das ist eine Schwäche des bislang reibungslos

funktionierenden Systems, das die Nationalisten aller Länder brutal

zur Mobilisierung für ihre illegitimen Ziele ausbeuten. Illegitim

sind diese Ziele deshalb, weil sie nicht auf die Beseitigung der

Schwächen, sondern auf die Beseitigung des demokratischen Systems

zielen. Dieses System allerdings ist es, das seit 70 Jahren

Liberalität, Offenheit und Frieden garantiert. Trump hat etwa die

Hälfte der Wähler in den USA aufgewiegelt, weil er sich als Kraft

gegen Globalisierung und wirtschaftliche Freiheit präsentierte. Er

hat ihnen die Rückkehr zum Nationalismus versprochen, weil er so die

Lebenssituation der Mittelschicht verbessern will. Er ist auf dem Weg

heraus aus der Freiheit zurück zu Kontrolle und Isolationismus, in

den die USA in historischen Krisen immer wieder geflohen ist, um nach

neuer Identität und Stärke zu suchen. Das müsste Europa nicht weiter

beunruhigen, würde es nicht vor ähnlichen Herausforderungen und

stärker werdenden Blockaden nationalistischer Kräfte stehen. Seit

Kanzlerin Merkel von der "Alternativlosigkeit" der Politik sprach,

ist die Demokratie selbst zur Disposition gestellt. Wenn

Globalisierung, EU und Handelsverträge wie CETA oder TTIP als

zwangsläufig und unverhandelbar dargestellt werden, gerät die

demokratische Struktur selbst in Frage. Solange die Verlierer solcher

Veränderungen keine Perspektive für sich selbst erkennen können, die

auf die Sicherheit der Existenz oder vielleicht sogar wieder auf die

Chance eines Aufstiegs zielen, gibt es für sie keine Notwendigkeit,



Demokratie, Weltoffenheit, Liberalität - und Freihandel - zu

akzeptieren oder gar zu fördern. Trumps Wahlsieg gegen das

Establishment ist die dringende Mahnung an - das ebenfalls vom

nationalistischen Gedanken hinterfragte - Europa, sich wieder auf die

Menschen und deren Interessen zu konzentrieren, die ihnen den Auftrag

zum Regieren gegeben haben. Es wird Zeit, dass nicht mehr die

Globalisierung die Politik bestimmt, sondern die Politik die Rahmen

für Globalisierung setzt. Und zwar enger als bislang. Ausgerichtet

darauf, dass die Furcht der Mittelschicht vor dem Abstieg wieder

umgewandelt wird in Sicherheit und die Chance auf Aufstieg. Diese

neue Herausforderung der Demokratie muss die Politik - auch in

Deutschland - wieder aktiv annehmen und bewältigen. Noch ist Zeit

dafür.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 09.11.2016 - 21:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1422652

Anzahl Zeichen: 3212

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung