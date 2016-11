Neu: Die Themenseite "Thailand" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema Thailand!

(firmenpresse) - Thailand (offiziell Königreich Thailand), ist ein Staat in Südostasien.



Das Land grenzt an Myanmar, Laos, Kambodscha, Malaysia, das Andamanische Meer (Teil des Indischen Ozeans) und den Golf von Thailand (Teil des Pazifischen Ozeans).



Das Land Thailand wird als konstitutionelle Monarchie regiert. König Bhumibol Adulyadej ist 2016 verstorben.



Die Hauptstadt Thailands und mit Abstand größte Stadt des Landes ist Bangkok.



Die rund 68 Millionen Bewohner Thailands sind zu 75 % ethnische Thai und zu 14 % Chinesen, in den drei südlichsten Provinzen leben überwiegend Malaien.



Der Buddhismus ist die dominierende Religion des Landes, fast 95 % der Thailänder bekennen sich zu ihm, er wird vom Staat besonders gefördert, ist aber keine offizielle Staatsreligion-



4,5 % der Thailänder sind Muslime.



Die politischen Parteien sind in Thailand, anders als in Europa oder Amerika, keine politische Vertretung aggregierter Interessen in der Gesellschaft. An ihre Stelle treten persönliche Beziehungen wie Familie, Verwandtschaft und Patronage.



Thailands Wirtschaft ist marktwirtschaftlich-liberal orientiert.



Die thailändische Wirtschaft hat sich dank der Strategie der exportorientierten Industrialisierung in hoher Geschwindigkeit von einer landwirtschaftlich orientierten Ökonomie zu einem schnellwachsenden Schwellenland entwickelt.



Die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und die Stimulierung der heimischen Wirtschaft durch gesteigerte Ausgaben zugunsten der benachteiligten Regionen Thailands prägen die Wirtschaftspolitik.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu dem Themen-Komplex "Thailand" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Thailand bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Thailand) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Thailand&action=history verfügbar.)



