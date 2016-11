Stuttgart-News.Net informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zu Stuttgart!

Die Homepage Stuttgart-News.Net informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um Stuttgart!

(firmenpresse) - Stuttgart ist die Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg und mit über 600.000 Einwohnern[2] dessen größte Stadt.



Die sechstgrößte Stadt Deutschlands bildet das Zentrum der rund 2,7 Millionen Einwohner zählenden Region Stuttgart, einem der größten Ballungsräume Deutschlands.



Zudem ist sie Kernstadt der europäischen Metropolregion Stuttgart (etwa 5,3 Millionen Einwohner), der fünftgrößten in Deutschland. Stuttgart hat den Status eines Stadtkreises und ist in 23 Bezirke gegliedert.



Web-Link zum Internet-Portal Stuttgart-News.Net: http://www.stuttgart-news.net



Als Sitz der baden-württembergischen Landesregierung und des Landtags sowie zahlreicher Landesbehörden ist Stuttgart das politische Zentrum des Landes.



Das Stadtbild von Stuttgart wird durch viele Anhöhen (teilweise Weinberge), Täler (insbesondere der Stuttgarter Talkessel und das Neckartal), Grünanlagen (u. a. Rosensteinpark, Schlossgarten) sowie eine dichte urbane Bebauung mit viel Nachkriegsarchitektur, diversen Baudenkmälern, Kirchbauten und einigen Hochhäusern geprägt.



Web-Link zu den Internet News & Infos: http://www.stuttgart-news.net/modules.php?name=News



Die Stadt Stuttgart zählt zu den einkommensstärksten und wirtschaftlich bedeutendsten Städten Deutschlands und Europas.



Die Region Stuttgart ist mit ca. 1500 ansässigen kleinen und mittelgroßen Unternehmen eines der Zentren des deutschen Mittelstandes.



Hierbei handelt es sich in erster Linie um Zulieferer für die großen, global agierenden Automobil- und Maschinenbau-Firmen. I



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Stuttgart-News.Net, Stuttgart, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Stuttgart bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stuttgart&action=history verfügbar.)





Dieser Beitrag wurde am Mittwoch dem 09. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.stuttgart-news.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Stuttgart bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stuttgart&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.11.2016 - 23:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1422656

Anzahl Zeichen: 2712

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.