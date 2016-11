Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Wahl Donald Trumps

(ots) - Erste Voraussetzung für einen Erfolg Trumps

wird sein, dass Trump Amerika tatsächlich stärkt. Was nicht einfach

wird. Schließlich hat gerade er das Land permanent schlecht geredet,

die Spaltung vertieft - und das alles in der groben und schrecklich

vergröbernden Wortwahl, die derzeit den politischen Diskurs in

digitalen Netzwerken prägt. Außerdem kann auch Trump seinen Wählern

die Illusion nicht erhalten, dass von der Globalisierung nur die

positiven Folgen bleiben. Bloß weil er im Wahlkampf so getan hat, als

könne er die negativen beseitigen. Eine Illusion, die zweifellos ganz

wesentlich zu seinem Erfolg beigetragen hat.







