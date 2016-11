Baden-Württemberg-Infos.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zu Baden-Württemberg!

(firmenpresse) - Baden-Württemberg (Abkürzung BW) ist eine parlamentarische Republik und ein teilsouveräner Gliedstaat (Bundesland) im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland.



Das Land Baden-Württemberg wurde 1952 durch Zusammenschluss der Länder Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern gegründet.



Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ist Stuttgart. Sowohl nach Einwohnerzahl als auch bezüglich der Fläche steht Baden-Württemberg an dritter Stelle der deutschen Länder.



Die wichtigsten Autobahnen in Baden-Württemberg sind in Süd-Nord-Richtung die A 5 (von Basel über Karlsruhe bis Weinheim und weiter Richtung Frankfurt am Main) und des weiteren die A 81 (von Singen am Hohentwiel über Stuttgart nach Würzburg).



Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftsstärksten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas.



Vor allem im Bereich der industriellen Hochtechnologie sowie Forschung und Entwicklung gilt Baden-Württemberg als die innovativste Region der Europäischen Union.



Diese Forschungsstärke spiegelt sich in den Ausgaben für Forschung und Entwicklung wider, welche bei rund 4 % des Bruttoinlandsprodukt liegen, der höchste Wert unter den EU-Regionen



Seit de Jahr 1999 wirbt die Landesregierung mit dem Motto "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." für Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort und Lebensumfeld.



Das Ziel der von der Landesregierung als äußerst erfolgreich eingeschätzten Kampagne ist, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes bekannter zu machen und sie mit den kulturellen, landschaftlichen und gastronomischen Vorzügen zu assoziieren.





Baden-Württemberg beherbergt zwei Stätten des UNESCO-Welterbes, die Klosterinsel Reichenau im Bodensee und die Zisterzienserabtei Kloster Maulbronn.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Baden-Württemberg-Infos.de, Baden-Württemberg, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Baden-Württemberg bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-Württemberg) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Baden-Württemberg&action=history verfügbar.)



