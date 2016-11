Zahnarztpraxis in Baden-Baden: Kompetenz in Zahngesundheit

(firmenpresse) - BADEN-BADEN. Das Thema "Zahnvorsorge" hat in der Zahnarztpraxis von Dr. med. dent. Olaf Hutsch im Baden-Badener Stadtteil Oos eine zentrale zahnmedizinische Bedeutung. Und zwar für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. "Prophylaxe ist keine Frage des Alters. Es geht darum, die Zähne zu behandeln, um die Risikofaktoren einer möglichen Zahnerkrankung zu minimieren. So ist beispielsweise die professionelle Zahnreinigung, wie sie in meiner Zahnarztpraxis in Baden-Baden angeboten wird, eine sanfte und sehr effektive Methode, um Zahnerkrankungen und auch Zahnbetterkrankungen vorzubeugen", so Zahnarzt Dr. Olaf Hutsch.

Zahnprophylaxe in der Praxis von Zahnarzt Dr. Hutsch in Baden-Baden Oos

Die repräsentativen Deutschen Mundgesundheitsstudien machen seit 1989 deutlich, dass sich die Zahngesundheit in Deutschland immer weiter verbessert - ein Ergebnis verbesserter Prophylaxe und Aufklärung. "Maßnahmen gegen Karies müssen so früh wie möglich ergriffen werden. Gerade die ersten Lebensjahre sind wichtig. Sie sind prägend und bedürfen deshalb einer besonderer Aufmerksamkeit, damit Karies, Zahnverlust, Zahnfleischentzündungen sowie Folgeerkrankungen erst gar nicht entstehen", so Zahnarzt Dr. Olaf Hutsch. Zahnprophylaxe ist ein Sammelbegriff, der eine Vielzahl von Maßnahmen beschreibt, mit denen man die Gesundheit der Zähne und des Zahnfleisches erhält und unterstützt. Ist ein Zahn beschädigt, kann er repariert oder auch ersetzt werden.

Zahnarzt in Baden-Baden rät zu Zahnprophylaxe in frühen Lebensjahren

Doch so gut und so natürlich Zahnersatz heute ist - den natürlichen Zahn kann ein künstlicher Zahn nicht gleichwertig ersetzen. Deshalb sollte jeder in Sachen Zahnprophylaxe für sich und seine Kinder aktiv werden. Und nicht erst dann, wenn bereits Schäden entstanden sind. Beide zentralen Zahnschädigungen - Karies und Parodontitis werden durch Bakterien verursacht, die sich in der Mundhöhle des Menschen befinden. Für den in Baden-Baden Oos niedergelassenen Zahnarzt Dr. med. dent. Olaf Hutsch ist Zahnprophylaxe ein Dreiklang bestehend aus

- einer regelmäßigen und sorgfältigen Mund- und Zahnpflege,

- regelmäßigen Untersuchungen und Behandlung (Fluoridierung und professionelle Zahnreinigung) beim Zahnarzt sowie

- einer zahngesunden Ernährung.





Seit 1977 eine feste Einrichtung in Baden-Baden Oos. Der Zahnarzt Dr. med. dent. Olaf Hutsch bietet ein breites Leistungsspektrum von Zahnerhaltung über Kariesprophylaxe hin zu Implantologie. Die Patienten profitieren von den modernen Behandlungsmethoden.

