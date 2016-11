IT & Hardware & Software & TK

Infortrends neue "EonStor GS" Speicherlösungen mit Cloud-Integration lassen sich auf Cloud Expo Europe Frankfurt aus erster Hand erleben

(ots) - Wie Infortrend®

Technology, Inc. (TWSE: 2495) heute bekanntgibt, wird das Unternehmen

seine neue Unified-Storage-Lösung mit Cloud-Integration -- die

EonStor GS-Familie -- auf der bevorstehenden Cloud Expo Europe

Frankfurt präsentieren, die vom 23.-24. November 2016 auf dem

Frankfurter Messegelände stattfindet. Die Besucher können sich am

Infortrend-Stand 575 fachmännisch dazu beraten lassen, wie Anwender

vom leistungsstarken einheitlichen Speicher und den eingebauten

Cloud-Gateway-Funktionen profitieren können.



EonStor GS integriert Datei-, Block- und Objektebene und

Cloud-Gateway-Funktionen zu einem kompakten und umfassenden

vereinheitlichten Speichersystem. Das System liefert den Anwendern

hervorragende Performance und ausgezeichnete Datendienste sowie

Flexibilität mit den Konfigurationen All-Flash oder Hybrid-Flash.

Dual-Kontroller und Intelligent Drive Recovery (IDR) stellen die

Verfügbarkeit sicher. Über die Integration mit führenden externen

Cloudspeicher-Anbietern wie AWS S3, Azure und Google Cloud Platform

macht EonStor GS sowohl Kapazitätserweiterung als auch

D2D2C/D2C-Backup und Notfallwiederherstellung möglich.



"Wir freuen uns, die EonStor GS Familie vorstellen zu können, ein

Unified-Storage-System mit Cloud-Integration, das Leistung,

Flexibilität, Einfachheit und mehrere Cloud-Funktionen zu einem

kompakten Paket bündelt", sagte Teddy Lin, Geschäftsführer von

Infortrend Europe.



Bitte melden Sie sich hier (http://cloudexpo.circdata-solutions.co

.uk/RFG/publish/ceef16/?source=InfortrendEurope) an, um ein

kostenloses Ticket für die Veranstaltung zu erhalten. Hier

(http://www.infortrend.com/global/Event/2016/CloudExpo_Frankfurt)

können Sie ein persönliches Gespräch auf der Messe vereinbaren.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von



äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen

des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und

systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit

und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann

branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst

anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von

Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum der

jeweiligen Inhaber.







Infortrend Europe Ltd.

Agnieszka Wesolowska

Tel.: +44-1256-305-220

E-Mail: marketing.eu(at)infortrend.com



