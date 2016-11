Rheinische Post: Von der Leyen ruft Europa nach US-Wahl zu mehr sicherheitspolitischer Eigenständigkeit auf

(ots) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

(CDU) geht davon aus, dass sich die Europäer nach der US-Wahl auf

"grundlegende Veränderungen" einstellen müssen. Sie ruft die Europäer

zu mehr sicherheitspolitischer Eigenständigkeit auf. "Europa braucht

als erstes den gemeinsamen politischen Willen für mehr

sicherheitspolitische Relevanz. Dafür könnte der Ausgang der Wahl in

Amerika einen wichtigen Impuls setzen", schreibt die Ministerin in

einem Gastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische

Post" (Donnerstagausgabe). Schon vor der Wahl in den USA sei klar

gewesen, dass die Europäer nicht darum herum kämen, sich

sicherheitspolitisch besser zu organisieren. Der Aufbau von

Kapazitäten gehe aber nicht von heute auf morgen. "Das Engagement der

USA auch für europäische Interessen bleibt daher auch künftig

unverzichtbar, denn sie sind der mit Abstand wichtigste Pfeiler in

der Nato."



Die Ministerin plädierte auch dafür, nach der Wahl auf die USA

zuzugehen. "Wir sind gut beraten, die scharfen Worte Donald Trumps im

Wahlkampf auch gegen Deutschland nicht zu hoch zu werten." Europa

werde sich seinerseits um die USA bemühen müssen. "Wir werden auf

internationaler Bühne weiter geschlossen die westlichen Werte

gegenüber denen vertreten müssen, die ganz andere Vorstellungen über

grundlegende Rechte haben." Über Brüche und Konflikte innerhalb der

Allianz freuten sich nur die, die die westlichen Werte nicht teilten.







