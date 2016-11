Zum Weltdiabetestag am 14.11.2016 - Das muss manüber die Volkskrankheit wissen (AUDIO)

(ots) -

Anmoderationsvorschlag: Ein Thema, das viele Menschen umtreibt ist

Diabetes, denn diese heimtückische und gefährliche Volkskrankheit

betrifft unglaublich viele Menschen, und die Tendenz ist leider

steigend. Dagmar Ponto berichtet:



Sprecherin: Am 14.November wird der Weltdiabetestag begangen. Aus

diesem Grund habe ich mich an Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle, vom

Diabetes Ratgeber gewandt und sie telefonisch erreicht. Guten Tag,

Frau Köhle.



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 1 Sekunde



Guten Tag.



Sprecherin: Es ist ja ungewöhnlich, dass einer Krankheit ein

internationaler Tag gewidmet wird, an dem es weltumspannend viele

Informationsveranstaltungen gibt. Warum wurde so ein Tag ausgerufen?



0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 16 Sekunden



Dieser Tag soll das Bewusstsein darauf lenken, dass weltweit

derzeit rund 300 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt sind. In

Deutschland sind es übrigens rund 7 Millionen Menschen, die die

Diabetesdiagnose haben. Dazu kommt eine riesige Anzahl an Menschen,

die überhaupt nichts von ihrer Erkrankung ahnen.



Sprecherin: Warum wurde der 14. November ausgewählt?



0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 10 Sekunden



Dass der Weltdiabetestag auf den 14.November gelegt wurde, hat

einen Grund. An diesem Tag wurde nämlich der Nobelpreisträger

Frederick Banting geboren, der das Insulin entdeckt hat.



Sprecherin: Die Rede ist immer von Typ-1-Diabetes und Typ-

2-Diabetes.Erklären Sie uns bitte den Unterschied:



0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 18 Sekunden



Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunkrankheit, die häufig schon im

Kindes- und Jugendalter entsteht. 90 % der Betroffenen in Deutschland

sind jedoch von Typ-2-Diabetes betroffen, der im Volksmund auch

Alterszucker heißt. Die Ursache dafür ist eine erbliche Veranlagung,



aber eben auch Übergewicht und Bewegungsmangel.



Sprecherin: Heißt das, man kann einem Typ-2-Diabetes vorbeugen?



0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 17 Sekunden



Man kann tatsächlich eine ganze Menge für sich tun. Dazu gehört

zum Beispiel Übergewicht abzubauen und sich gesund und ausgewogen zu

ernähren, also beispielsweise auf zu viel Fett, vor allem tierisches

Fett zu verzichten und den Zuck zu reduzieren. Aber auch wer sich

regelmäßig bewegt kann vorbeugen.



Sprecherin: In dem Zusammenhang wird auch immer von Früherkennung

gesprochen. Warum eigentlich?



0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 10 Sekunden



Ganz wichtig ist das Thema Vorsorge etwa beim Hausarzt. Wenn

nämlich Typ-2-Diabetes rechtzeitig erkannt wird, dann lassen sich

durch gute Behandlung auch Folgeerkrankungen vermeiden.



Abmoderationsvorschlag:



Da Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenschäden eine der

Folgekrankheiten sein können, sollte man den nächsten Arztbesuch

nicht auf die lange Bank schieben, rät der Diabetes Ratgeber.



