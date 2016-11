NOZ: NOZ: Politologe Ulrich Schneckener: Trump ein "Hyperpopulist"

(ots) - Politologe: Trump ein "Hyperpopulist"



Experte für Internationale Beziehungen kann kein außenpolitisches

Konzept des künftigen US-Präsidenten erkennen



Osnabrück. Der Direktor des Zentrums für Demokratie- und

Friedensforschung der Universität Osnabrück, Ulrich Schneckener, hat

Donald Trump als "Hyperpolulisten" bezeichnet. In einem Interview mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) sagte der Professor,

besonders erstaunlich sei gewesen, dass der Republikaner nicht "vor

den Hauptwahlen in den Mainstream zurückgeschwungen" ist. Das habe

noch kein US-Präsidentschaftskandidat nach den Vorwahlen unterlassen.

Stattdessen habe Trump "den Wahlkampf in eine Trash-TV-Show

umgewandelt, in eine Seifenoper". Dabei habe der Politiker Methoden

des Populismus' geradezu perfektioniert.



Der Politologe und Professor für Internationale Beziehungen hält

die Folgen von Trumps Wahl für Europa für unvorhersehbar. Beim

künftigen US-Präsidenten sei kein außenpolitisches Programm zu

erkennen. "Das ist gut und schlecht", sagte Schneckener. "Gut, weil

er uns an der einen oder anderen Stelle positiv überraschen kann.

Schlecht, weil man nicht weiß, worauf man sich einstellen soll."

Trumps permanente Anti-Positionen seien nicht kohärent. "Er will das

Abkommen mit dem Iran kündigen. Er will sich mit Russland besser

verständigen. Allerdings: Kündigen sie das Iran-Abkommen, haben sie

auch ein Problem mit Russland." Beides zusammen gehe nicht,

erläuterte Schneckener eine beispielhafte Widersprüchlichkeit.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1422673

Anzahl Zeichen: 1938

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung