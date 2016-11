Meine Immobilie im Alter

Ben Taieb berät als Immobilienmakler zu altersgerechten Wohnformen

(firmenpresse) - Sind die Kinder aus dem Haus, gibt es Platz im Überfluss. Für die gesamte Familie waren Haus und Garten gerade groß genug. Doch wenn die Kinder ausgezogen sind, stehen oftmals zwei Zimmer leer, die Gartenarbeit scheint unendlich und das Treppensteigen wird mit den Jahren auch nicht einfacher. Wer denkt da nicht darüber nach, sich räumlich zu verkleinern und eine altersgerechte Eigentumswohnung zu beziehen? Der Immobilienmakler Ben Taieb unterstützt Hausbesitzer bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie fürs Alter und hilft beim Verkauf des Hauses.



Nach einer Umfrage des Allensbach Instituts wünschen sich 65 Prozent der Immobilienbesitzer eine kleinere und barrierefreie Wohnung fürs Alter. Ben Taieb kennt die Wünsche und Sorgen der Hauseigentümer und gibt die nötige Hilfestellung, um die Wohnform entsprechend zu ändern.

"Obwohl die Immobilie im Alter meist abbezahlt ist und ein mietfreies Wohnen verlockend klingt, gibt es gute Gründe, das eigene Haus zu verkaufen und umzuziehen", weiß der Makler Ben Taieb. "Nicht nur, dass ein Haus für zwei Personen einfach zu groß ist und die Gartenarbeit im Alter nicht leichter wird. Die Kosten für Heizung und Instandhaltung oder gar für einen Umbau zur Barrierefreiheit sind hoch. Da lohnt es sich, ein wenig mehr auf Kopf und Taschenrechner zu hören als auf das eigene Bauchgefühl."



"Viele Hausbesitzer haben ihr halbes Leben im Eigenheim verbracht und es über die Jahre sehr liebgewonnen. Da fällt es oft schwer, sich neu zu orientieren und einen Umzug anzugehen", so Ben Taieb. "Doch ich rate dazu, die wohlverdienten Chancen zu sehen, die sich aus solch einer Veränderung ergeben. Die Lebensqualität kann deutlich gesteigert werden, wenn das lästige Treppensteigen wegfällt, nicht mehr Laub gefegt oder Schnee geschippt werden muss und das gesparte Geld in ein großes Wohnmobil oder eine Winterauszeit auf den Balearen investiert werden kann."



Ben Taieb Immobilien bietet für die Bedürfnisse im Alter die richtigen Immobilien in Darmstadt und Umgebung und hat jahrzehntelange Erfahrung beim Verkauf von Häusern. Dabei profitieren die Kunden von einer Leistungsgarantie für den Verkaufserfolg. Denn von 100 Immobilien, für die eine Verkaufsstrategie von Ben Taieb und seinen Mitarbeitern entwickelt wird, werden 98 nach spätestens zwei Monaten erfolgreich verkauft.





Die ausgebildeten Immobilienkaufleute von Ben Taieb Immobilien verfügen zum Teil über mehr als 20-jährige Marktkenntnis und unterstützen ihre Kunden mit Herz, Verstand und Leidenschaft bei allen Aspekten ihres Immobiliengeschäftes. Ob bei der Vermittlung von Wohnungen, Häusern, Rendite- oder Gewerbeobjekten im Raum Darmstadt und im gesamten Rhein-Main-Gebiet - bei Ben Taieb Immobilien steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht die Sache, die gehandelt wird. Diskretes Vorgehen, lösungsorientiertes Handeln, Fachwissen und visionäres Denken, kombiniert mit Verbindlichkeit, Loyalität und modernsten Vermarktungsinstrumenten garantieren Immobilienkäufern und -verkäufern immer optimale Ergebnisse.



Datum: 10.11.2016 - 07:50

