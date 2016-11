dejawoo macht die schönsten Momente greifbar

Neue Foto-App schickt Lieblingsfotos in bester Printqualität schnell und bequem an Wunschadresse

(firmenpresse) - Jedes Jahr werden über eine Milliarde Fotos mit Smartphones geschossen und verschwinden - in der Regel - im digitalen Nirwana. Das Lachen vergeht einem spätestens, wenn dann das eine Bild nicht wiederzufinden ist. Die neue Foto-App dejawoo verwandelt digitale Erinnerungen mit nur drei Klicks in hochwertige Fotoausdrucke und schickt sie unkompliziert und schnell an die gewünschte Adresse, also nach Hause, zu den Freunden, Eltern oder Großeltern. "Wir glauben, dass Fotos mehr sind als Pixel und Bytes - nämlich eine einzigartige Möglichkeit, die Wohoo-Momente unseres Lebens wiederzuentdecken und sie mit Familie und Freunden zu teilen. Genau deshalb haben wir dejawoo entwickelt", so der Geschäftsführer der dejawoo UG Thomas Römann. Und weiter:"Man swiped durch seine Handyfotos und trifft per Klick auf das Bild seine Druckauswahl. Dann noch Lieferadresse eingeben, per Kreditkarte oder Paypal bezahlen und fertig. Einfacher geht es wirklich nicht!"

Der renommierte Kooperationspartner Photo Dose GmbH sorgt mit seiner einzigartigen Druck-Technolgie "Canon DreamLabo" dafür, dass die Fotos genauso gut aussehen wie die Menschen auf ihnen. Die Premium-Fotos werden in dem Format 10 x 15 cm (18 Cent / Bild) geliefert - weitere Formate folgen. Die App ist ab dem 18.11.2016 kostenlos im App-Store und auf Google Play erhältlich. www.dejawoo.de









dejawoo ist eine App der dejawoo UG - einem Hamburger Startup, das 2016 von Thomas Römann gegründet wurde und derzeit acht Mitarbeiter beschäftigt. Die Foto-App wurde zusammen mit der SPIRE GmbH entwickelt. Für die jungen Entwickler aus Höxter ist dejawoo bereits die siebte erfolgreich entwickelte App.



