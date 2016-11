Weltreise und gleichzeitig auf großartigen Projekten arbeiten

Internationale Personalberatung unterstützt Young Professionals bei der Suche nach neuen Karrierewegen, in denen interkulturelle Kompetenz und Flexibilität gefördert werden.

(firmenpresse) - Die Digitalisierung und Globalisierung verändern unsere Gesellschaft mit einer hohen Dynamik. Für Young Professionals entstehen hierdurch ganz neue Arbeits- und Lebensformen. Interkulturelle Kompetenz, Flexibilität und das Beherrschen mehrerer Sprachen sind zunehmend nachgefragte Erfahrungen für eine erfolgreiche Karriere. Gleichzeitig haben immer mehr Menschen den Wunsch etwas von der Welt zu sehen und aus dem Büroalltag auszubrechen. Ein längerer Auslandsaufenthalt ist dabei oft der beste Weg diese Fähigkeiten zu erlernen und gleichzeitig persönlich bereichernde Erfahrungen zu sammeln.



Britta Reinarz hat sich genau mit dieser Thematik befasst und eine Idee entwickelt, wie zukünftig berufserfahrene Professionals das Reisen mit ihrer Karriere verbinden können.

Klingt zu gut um wahr zu sein? Jetzt ist es möglich. Seit ein paar Wochen ist die Jungunternehmerin mit ihrem Angebot online und bringt High Potentials, Start-ups und Top-Firmen aus der ganzen Welt für spannende Projekte zusammen.



DropUrPin bietet qualifiziert und ambitionierten Arbeitnehmern Jobs in spannenden Projekten bei Start-ups oder Top-Firmen weltweit oder auf remote zu arbeiten.

DropUrPin ist eine internationale Personalagentur, die im engen persönlichen Austausch auf die individuellen Erfahrungen und Erwartungshaltung der Kandidaten eingeht. Bei der Vermittlung steht die persönliche und berufliche Bereicherung der Kandidaten durch herausfordernde Jobs im globalen Umfeld im Vordergrund. Wenn es nicht der Job vor Ort ist, dann bietet DropUrPin den ambitionierten Talenten die Möglichkeit remote zu arbeiten. So können Kandidaten selbst entscheiden, von wo sie arbeiten und gewinnen die Flexibilität mehr von der Welt zu sehen.



Während des Auslandsaufenthaltes entfalten sich die Kandidaten persönlich und entwickeln sich beruflich weiter. Der dazugewonnene Erfahrungsschatz hat nachhaltig einen positiven Einfluss auf die Karriere, denn für lokale Unternehmen bringt diese Kandidaten einen echten Mehrwert. Sie verfügen über interkulturelle Fähigkeiten, Flexibilität, neuestes fachliches Wissen und bringen den Funken Inspiration mit, der so oft nachgefragt ist.



Aus Sicht von Britta Reinarz ist der Weg ins Ausland nach ein paar Jahren Berufserfahrung der richtige und nächste Karriereschritt für viele Professionals.



Besonders interessant ist das Konzept von Britta Reinarz für angehende Entrepreneure. DropUrPin bietet angehenden Unternehmern die Möglichkeit bei international aufgestellten Firmen oder anderen Start-ups zu arbeiten und bereichernde Erfahrungen zu sammeln, bevor sie Ihr eigenes Business starten.







DropUrPin UG

Quirinstrasse 9, 40545 Düsseldorf

Firma: DropUrPin UG

Ansprechpartner: Thomas Klein

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0176-10200150



