(firmenpresse) - Eine Immobilienfinanzierung stellt junge Akademikerpaare vor ungeahnte Probleme. In der Regel war es schwer genug nach dem langen Studium einen gut bezahlten Job zu finden. Doch ist dieser Schritt erst einmal geschafft und im Job die Probezeit überstanden, beginnt man mit den Plänen für eine Baufinanzierung. Die jungen Akademikerpaare verfügen oft über ein Netto-Einkommen von vielleicht 4.000-5.000? monatlich. Gibt man diese Werte in einen der Budgetrechner im Internet ein, ist die Euphorie mit Blick auf die dann folgenden Ergebnisse groß. Leicht lassen sich 600.000?- 900.000? finanzieren. So verspricht es jedenfalls die Finanzierungsplattform für eine Immobilienfinanzierung. Die Daten werden dann nicht mehr hinterfragt und der Kunde ist nur noch mit der Objektsuche beschäftigt oder schmiedet Pläne für den Neubau seiner Traumimmobilie.



Baufinanzierung wird bei jungen Akademikerpaaren oft abgelehnt



Doch die Rechnung für die gewünschte Immobilienfinanzierung wurde ohne die Banken gemacht. Beim ersten Banktermin oder bei der konkreten Beantragung der Baufinanzierung im Internet hagelt es Absagen. Die jungen Akademikerpaare können das oft nicht verstehen. Sie verdienen doch gut und haben kaum weitere Kosten. Christian Eck ist Experte für Immobilienfinanzierung und Vorsitzender der Geschäftsführung der ECK & OBERG-Gruppe, einem unabhängigen Familienunternehmen mit Hauptsitz in Kiel und Dependancen in Bremen, Lübeck und Hamburg. Er kennt die dahinterstehenden Probleme gut und meint dazu: "Es gibt zwei Stolperfallen, die den Wunsch nach der geeigneten Baufinanzierung zu Nichte machen können."



Stolperfallen der Immobilienfinanzierung für junge Akademikerpaare



Auf der einen Seite verfügen die jungen Akademiker nicht über Eigenkapital. Im Studium kann in der Regel kein Geld zur Seite gelegt werden. Ganz im Gegenteil - viele nutzen die BAföG-Regelungen und bauen Schulden auf. Man verdient zwar im neuen Job gut, aber es müssen bei der Baufinanzierung 100% des Objektes finanziert werden und zudem fehlt dann noch das Geld für die Erwerbsnebenkosten, wie Notar, Makler, Grundbucheintrag oder auch die Grunderwerbssteuer. Noch schwerer zu regeln ist der Umstand, dass junge Akademiker oft nur mit zeitlich befristeten Verträgen eingestellt werden. Das ist oft ein K.O.-Kriterium für die Baufinanzierung. "Für uns sind diese Herausforderungen Tagesgeschäft und in unverbindlichen Gesprächen ermitteln wir mit unseren Kunden die richtige Strategie für eine Immobilienfinanzierung", berichtet Eck weiter. Das Konzept der Spezialisten für eine banken- und produktunabhängige Baufinanzierung scheint aufzugehen. So betrug die Zusage-Quote der in 2015 eingereichten Finanzierungen satte 100%.





ECK & OBERG erreicht Zusage-Quote von 100%



"Wir zeigen dem Kunden ein besonderes Geheimnis, nämlich seine Finanzen aus Bankensicht", verdeutlicht Immobilienkaufmann Christian Eck. "Mit dieser Transparenz können die einzelnen Spielfiguren auf dem Schachbrett der Immobilienfinanzierung so geschickt positioniert werden, das sich am Ende der erhoffte Erfolg einstellt", so Eck weiter.



Die ECK & OBERG Gruppe ist ein Familienunternehmen in der Finanzbranche in 2. Generation. Seit 1993 beraten wir als unabhängige Finanzexperten an den Standorten in Bremen, Hamburg, Kiel und Lübeck Privat- und Geschäftskunden banken- und produktunabhängig in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten wie bei der Baufinanzierung (Immobilienfinanzierung), dem Immobilienverkauf, dem Vermögensaufbau, den Versicherungen, der Altersvorsorge sowie Unternehmen bei der Unternehmensfinanzierung.



Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam mit Investoren und Bauträgern Immobilienprojekte und beteiligen uns selbst als Investoren oder aktive Gesellschafter an kleinst-mittelständischen Unternehmen (kmu) aller Branchen.



Die Firmenzentrale befindet sich in Kiel im schönen Stadtteil Düsternbrook, direkt im Regierungsviertel Düsternbrooker Weg in direkter Nachbarschaft zum Landtag Schleswig-Holstein.



