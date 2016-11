Experten warnen: Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen kann Hirn- und Nervenfunktion beeinflussen

(ots) - Bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen

sollte der Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen mehr

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Darauf wiesen renommierte

Wissenschaftler auf einer Veranstaltung der Gesellschaft für

Biofaktoren (GfB) am 5.11.16 in Essen hin. "Eine unzureichende

Verfügbarkeit bereits eines einzelnen Mikronährstoffs kann die

Gesundheit der Nerven und des Gehirns tiefgreifend beeinflussen",

verdeutlichte Prof. Hans-Georg Classen aus Stuttgart-Hohenheim. Denn

diese lebenswichtigen Substanzen aktivieren wichtige Prozesse im

Energiestoffwechsel der Nerven. Gleichzeitig werden sie benötigt, um

Botenstoffe im Gehirn zu bilden, die wiederum entscheidend unsere

Psyche beeinflussen. "Die Erkenntnisse der letzen Jahre haben

überraschende Einflüsse von verschiedenen Mikronährstoffen auf die

Hirnfunktion aufgedeckt", sagte der Neurologe Prof. Karheinz Reiners

aus Erkelenz.



So kann etwa ein Mangel an Magnesium ein weites Spektrum an

neurologischen Störungen verursachen, wie leichte Erregbarkeit,

verminderte Stressresistenz und Konzentrationsschwäche. Diese

Symptome sowie ein Magnesium-Defizit beobachtet man beispielsweise

oft bei Kindern mit ADHS

(Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom), berichtete der

Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde Dr. med. Gerd Ratzmann aus

Greifswald. Verschiedene Studien zeigten einen positiven

Therapieeffekt von Magnesium bei diesen Patienten.



Auch bei Stress spielen die neurologisch-psychiatrischen

Auswirkungen des Magnesium-Mangels eine wichtige Rolle: Stress erhöht

den Magnesium-Bedarf und damit das Risiko für einen Mangel. Ein

Defizit an dem Mineralstoff reduziert wiederum die Belastbarkeit: "Im

Magnesium-Mangel ist die Wirkung der Stress-Hormone verstärkt",

erklärte der Magnesiumforscher Classen. So könne ein Teufelskreis



entstehen. Zahlreiche Studien belegten mittlerweile auch einen

schützenden Effekt von Magnesium bei der Demenzentstehung, wie Prof.

Klaus Kisters aus Herne berichtete.



Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, dass auch Vitamin D eine

Reihe neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen beeinflusst,

wie PD Dr. Mathias Buttmann aus Bad Mergentheim ausführte. Dies sei

am besten bei der Multiplen Sklerose (MS) bewiesen, so der Neurologe.

In den letzten Jahren erbrachte eine Reihe von Studien überzeugende

Belege, dass die Wahrscheinlichkeit, an dieser

chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankung des zentralen

Nervensystems zu erkranken, umso höher ist, je niedriger der

Vitamin-D-Spiegel ist, und dass bei bestehender Erkrankung

erniedrigte Vitamin-D-Spiegel mit erhöhter Erkrankungsaktivität

einhergehen.



Weitere Informationen: www.gf-biofaktoren.de







