Wettbewerbsfaktor Vielfalt unterschätzt / Zwei Drittel der Unternehmen kümmern sich nicht um vielfältig aufgestellte Belegschaft / Flexibilisierung der Arbeitswelt steht im Vordergrund (FOTO)

Zwei von drei Unternehmen in Deutschland sind auf absehbare

Veränderung durch eine vielfältige Arbeitswelt nicht vorbereitet. Zu

diesem Schluss kommt eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ernst & Young (EY) in Zusammenarbeit mit dem Verein Charta der

Vielfalt. Dabei ist sich zugleich eine große Mehrheit von 65 Prozent

der Tatsache bewusst, dass die Einbindung unterschiedlicher

Lebensmodelle, kultureller Perspektiven und Erfahrungen dem eigenen

Unternehmen Vorteile bringt. Und drei Viertel der Unternehmen

erkennen, dass eine vielfältig zusammengesetzte Belegschaft die

Offenheit und Lernfähigkeit, und damit auch die Zukunftsfähigkeit

sicherstellt.



Ana-Cristina Grohnert, Vorstandsvorsitzende des Vereins Charta der

Vielfalt und Personalchefin bei EY sieht in diesen Zahlen ein

Alarmsignal für viele Unternehmen in Deutschland. "Die

Digitalisierung und die Globalisierung verlangen von uns, dass wir

vielfältiger denken und schneller lernen", so Grohnert. Sie warnt:

"Der Wettbewerbsfaktor Vielfalt wird unterschätzt. Wer nicht in der

Lage ist, eine vielfältige Belegschaft aufzubauen, der wird den

Kontakt zu gesellschaftlichen und technologischen Trends und somit

Kundenbedürfnissen an den Märkten verlieren".



Die Studie zeigt, dass bei dem Drittel der Unternehmen und

Institutionen, die aktives Diversity Management betreiben, vor allem

Maßnahmen der Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, sowie

Maßnahmen der Personalgewinnung und Personalentwicklung im

Vordergrund stehen. Für die Studienmacher ein Indiz dafür, dass die

Organisationen vor allem aus kurzfristiger Perspektive auf

Personalmangel reagieren.



Kritisch bewertet diese Herangehensweise Aletta Gräfin von

Hardenberg, Geschäftsführerin des Charta der Vielfalt e.V. "Nur ein

ganzheitlich ausgeübtes Diversity Management unter Einbeziehung aller



Akteure und Akteurinnen sowie Dimensionen führt zum Erfolg", ist sich

die erfahrene Diversity-Managerin sicher. Sie fordert, dass

Organisationen Diversity Management zum festen Bestandteil der

Strategie machen. "Diversity Management steht in Deutschland immer

noch am Anfang, es wird aber für die Zukunft des Standorts massiv an

Bedeutung gewinnen", so von Hardenberg. Sie stellt weiter fest: "Die

Unterzeichner der Charta der Vielfalt sind dem durchschnittlichen

Unternehmen mindestens zwei Schritte voraus."



Im Auftrag von EY und Charta der Vielfalt hat das Darmstädter

Marktforschungsinstitut Reimund Research im Zeitraum von Juli bis

September 349 Organisationen befragt, welche die Selbstverpflichtung

"Charta der Vielfalt" unterzeichnet haben. Zugleich wurden

Personalverantwortliche in 250 zufällig ausgewählten Unternehmen

befragt, welche die Selbstverpflichtung nicht unterzeichnet haben.



Die Studie ist kostenfrei unter www.Charta-der-Vielfalt.de und auf

der Internetseite von Ernst & Young (EY) unter

http://www.ey.com/de/de/home erhältlich.



Infobox: Diversity Management



Diversity Management entstand in den 90er Jahren in den USA als

Reaktion auf den demografischen Wandel der Gesellschaft. Die

Ausgrenzung oder Benachteiligung in der Arbeitswelt aufgrund des

Alters, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der

sexuellen Orientierung und Identität oder einer Behinderung sollten

abgebaut werden. In der Praxis der Unternehmen stehen beim Diversity

Management die Förderung von Frauen, die Vereinbarkeit von Familie

und Beruf sowie die Flexibilisierung der Arbeitsmöglichkeiten im

Vordergrund. Das strategische Ziel liegt jedoch in einem umfassenden

Kulturwandel. Diversity Management strebt eine offene, vielfältige

und an Wertschätzung orientierte Arbeitswelt an, die jedem Individuum

vollständige Teilnahme am Wertschöpfungsprozess ermöglich.



Hinweis für die Redaktion:



Ana-Cristina Grohnert und Aletta von Hardenberg stehen Ihnen auch

am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag in Berlin auf der

Diversity-Konferenz als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung.



Über EY



EY ist einer der internationalen Marktführer in der

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung sowie

Risiko- und Managementberatung. Unsere über 8.900 Mitarbeiter in

Deutschland sind durch gemeinsame Werte und unseren hohen

Qualitätsanspruch verbunden. Gemeinsam mit den 212.000 Kollegen der

internationalen EY-Organisation betreuen wir unsere Mandanten überall

auf der Welt. Das gemeinsame Ziel aller Mitarbeiter ist es, unter

Einsatz all ihrer Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen das

Potenzial unserer Mandanten zu entfalten.



Über Charta der Vielfalt e.V.



Der Verein Charta der Vielfalt e.V. tritt als

Unternehmensinitiative seit 2010 dafür ein, Diversity Management fest

in der deutschen Wirtschaft zu verankern. Über 2.400 Unternehmen und

Institutionen mit insgesamt 8,1 Millionen Beschäftigten haben die

Selbstverpflichtung Charta der Vielfalt seit 2006 bereits

unterzeichnet und tragen dazu bei, Diversity Management in

Deutschland gezielt zu fördern. Schirmherrin ist Bundeskanzlerin

Angela Merkel. Zu den Mitgliedern des Vereins gehören: adidas group,

BASF SE, Bayer AG, BMW AG, BP Europa SE, Commerzbank AG, Daimler AG,

Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Post AG, Deutsche

Telekom AG, Ernst & Young GmbH, GE Germany, Henkel AG & Co KGaA,

Metro AG, Novartis AG, Osram GmbH, SAP SE, Siemens AG.







