Haltung der Deutschen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik nach wie vor ablehnend

(ots) - Die Deutschen stehen der Asyl- und

Flüchtlingspolitik nach wie vor ablehnend gegenüber. Zu diesem

Ergebnis kommt eine vom 23.9. bis 30.9. durchgeführte repräsentative

Umfrage der Initiative Markt- und Sozialforschung, die in dieser Form

auch ein Jahr vorher durchgeführt worden war. Über 60 Prozent der

Deutschen sehen ihr Land zwar als Einwanderungsland, gleichzeitig

sind 90 Prozent der Menschen der Meinung, dass die Zahl der pro Jahr

aufgenommenen Flüchtlinge begrenzt werden soll. Mehr als vier Fünftel

wollen wieder Grenzkontrollen einführen.



Ein Jahr danach: Eine am 05. Oktober 2015 von der Initiative

Markt- und Sozialforschung veröffentlichte Umfrage zeigte auf, dass

sich die Einstellung der Deutschen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik

merklich eingetrübt hatte. Diese Umfrage wurde nun, ein Jahr nach der

ersten Umfrage, mit gleichen Fragen, unter gleichen Bedingungen und

mit gleichen Parametern, wiederholt. Dadurch ist es möglich,

Veränderungen in der Einstellung der Deutschen zur Asyl- und

Flüchtlingspolitik auf repräsentative und fundierte Weise

aufzuzeigen.



Der Aussage "Deutschland ist ein Einwanderungsland" stimmen 61

Prozent zu, dieser Wert lag 2015 noch bei 65 Prozent. Nach wie vor

unterliegt die Einstellung der Deutschen in dieser Frage deutlichen

regionalen Unterschieden. Im Osten lehnen diese Aussage knapp 49

Prozent ab, im Westen mit 37 Prozent etwas mehr als ein Drittel.

Besonders die Altersgruppe der 14- bis 24-jährigen sieht Deutschland

als ein Einwanderungsland, der Wert der Zustimmung in dieser Gruppe

liegt mit 71 Prozent merklich über dem Durchschnitt.



Die Frage, ob die Bedrohung durch Hunger und Armut als Asylgrund

anerkannt werden sollte, verneinen die Deutschen mehrheitlich. Knapp

53 Prozent sind dagegen, etwa 47 Prozent sind dafür. 2015 stimmten

die Deutschen noch mehrheitlich zu (52 Prozent). Dabei gibt es



weiterhin deutliche regionale Unterschiede: Im Osten stimmen dieser

Aussage 58 Prozent nicht zu, im Westen sind es dagegen 51 Prozent.

Besonders stark ist die Ablehnung in Mecklenburg-Vorpommern,

Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo fast 35 Prozent überhaupt nicht

zustimmen und insgesamt 67 Prozent der Aussage ablehnend

gegenüberstehen. Tendenziell sinkt die Zustimmung mit steigendem

Alter und geringerem Bildungsniveau.



Die Meinung der Deutschen darüber, ob der Zuzug von Flüchtlingen

vor dem Hintergrund des demographischen Wandels zu begrüßen sei, war

2015 fast ausgeglichen: 49 Prozent stimmten zu, 51 Prozent waren

ablehnend. Dies hat sich deutlich verändert: Nun stimmen dieser

Aussage nur noch 41 Prozent zu, 59 Prozent lehnen sie ab. Während aus

der Gruppe der 35- bis 49-Jährigen zwei Drittel die Aussage ablehnen,

sind die 14- bis 24-jährigen relativ unentschieden: 58 Prozent

stimmen eher zu oder lehnen eher ab, wählten also den Mittelwert. Die

Zustimmung im Osten der Republik fällt mit 36 Prozent schwächer aus

als im Westen mit 42 Prozent. Zwei von drei Menschen mit niedrigem

Einkommen lehnen diese Aussage ab und nur 57 Prozent der Menschen mit

höherem oder hohem Einkommen.



Die Anfang September 2015 von der Bundesregierung getroffene

Entscheidung, syrische Flüchtlinge aus Ungarn unregistriert einreisen

zu lassen, war in einer unmittelbar auf die Entscheidung

durchgeführten Umfrage des ZDF-Politbarometers noch von 2 Dritteln

der Deutschen begrüßt worden. Bereits Ende September, also 4 Wochen

später, hielten sie 59 Prozent für falsch. September 2016 ist die

Ablehnung noch größer: 85 Prozent der Deutschen lehnen die

Entscheidung ab. Am größten ist die Ablehnung in Sachsen und

Thüringen, wo sich mehr als 90 Prozent gegen die Entscheidung

aussprechen. Mit höherem Bildungsniveau sinkt die Ablehnung etwas,

bleibt jedoch immer auf hohem Niveau: Menschen mit Abitur oder

höherer Bildung halten sie zu 81 Prozent für falsch, während sie 89

Prozent der Menschen mit Volks- oder Hauptschulbildung ablehnen.



Wie 2015 sind auch 2016 neun von zehn Deutschen der Meinung, die

Anzahl der pro Jahr in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge solle

begrenzt werden - mit 59 Prozent stimmt mehr als jeder Zweite dieser

Forderung sogar sehr stark zu. Besonders starke Zustimmung erhält

diese Aussage in der Altersgruppe der 35- bis 49-jährigen, wo sie von

96 Prozent bejaht wird. Hatte die Bildung der Befragten 2015 noch

einen starken Einfluss auf die Einstellung zu dieser Frage, ist

dieser 2016 nicht mehr nennenswert. In Ostdeutschland (94 Prozent)

sind anteilig mehr Menschen dafür die Zahl der pro Jahr aufgenommenen

Flüchtlinge zu begrenzen als im Westen (89 Prozent), bemerkenswert

ist die Rate der Zustimmung zu dieser Frage in

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg: 99 Prozent.



Obwohl laut Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

die Zahl der Flüchtlinge weiter rückläufig ist (Januar bis September

2016: 213.00 Flüchtlinge; 2015 im gleichen Zeitraum: 577.000), ist

die Zustimmung in der Frage nach einem sofortigen Aufnahmestopp von

Flüchtlingen weiterhin groß. 69 Prozent der Deutschen befürworten

diese Forderung, im Vergleich zu 2015 ist die Zustimmung jedoch um 3

Prozent gesunken. Auch hier ist es der Osten, der mit 79 Prozent

diese Forderung deutlich stärker unterstützt als der Westen mit 67

Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg

befürworten 86 Prozent einen sofortigen Aufnahmestopp. Die

Altersgruppe der 14- bis 24-jährigen ist in dieser Frage

unentschieden: 49 Prozent sind dagegen, 51 Prozent sind dafür.



81 Prozent der Deutschen sind für die Wiedereinführung von

Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen, fast jeder Zweite (46

Prozent) befürwortet dies entschieden. Auch wenn sich die Situation

an den deutschen Außengrenzen im Vergleich zu 2015 deutlich entspannt

hat, ist in der Einstellung kaum eine Änderung feststellbar. Diese

Forderung wird ebenfalls im Osten mit 90 Prozent deutlich stärker

erhoben als im Westen mit 80 Prozent. Die Zustimmung zu dieser Frage

sinkt sowohl mit höherem Bildungsniveau als auch mit steigendem

Einkommen. Mit 81 Prozent ist die Zustimmung zu der Aussage, dass

sich um die Flüchtlinge jeweils das erste sichere Land kümmern soll,

das der Flüchtling erreicht, im Vergleich zu 2015 um 3 Prozentpunkte

gestiegen.



Auch in der Finanzierungsfrage der Asylpolitik sind die Deutschen

skeptisch: 71 Prozent hegen Zweifel, ob sich Deutschland den Zuzug

der Flüchtlinge leisten kann, 2015 waren es noch 63 Prozent gewesen.

Besonders unter Menschen mit niedrigerem Bildungsstand ist das Gefühl

die Grenzen der Möglichkeiten seien erreicht, weit verbreitet: 87

Prozent zweifeln das an, fast jeder zweite sogar sehr stark.



Dies sind die Ergebnisse einer für Deutschland

bevölkerungsrepräsentativen Studie, welche im Auftrag der Initiative

Markt - und Sozialforschung e.V. von der GfK SE durchgeführt wurde.

Hierfür wurden im Zeitraum vom 23. bis zum 30. September 2016 1.012

Personen über 14 Jahre persönlich befragt.



Studiensteckbrief:



Grundgesamtheit/Erhebungszeitraum: Bundesweite deutschsprachige

Bevölkerung in Privathaushalten ab 14 Jahren / 23.09. bis 30.09.2016



Methode/Stichprobe:



Persönliche Befragung mit Laptops (CAPI), n=1.012 Personen,

Quotenstichprobe



Durchgeführt von GfK SE im Auftrag der Initiative Markt- und

Sozialforschung.



Über die IMSF



Ziel der Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. ist es, die

Öffentlichkeit über Markt- und Sozialforschung und deren Unterschied

zu Werbung und Verkauf zu informieren. Weitere Aufgaben sind, die

Garantie von Anonymität und Datenschutz zu betonen und den Nutzen von

Markt- und Sozialforschung für die Gesellschaft zu verdeutlichen.

Weitere Informationen unter www.deutsche-marktforscher.de



Träger der Initiative sind die Branchenverbände der Markt- und

Sozialforschung:



- ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute

e.V.

- Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI)

- BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V.

- Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V. (DGOF)



Unterstützt wird die Initiative Markt- und Sozialforschung e.V. durch

die Fördermitglieder



- GapFish GmbH

- GfK Verein

- IFAK Institut GmbH & Co. KG

- infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

- Ipsos GmbH

- Psyma Group AG

- SKOPOS Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co.

KG

- TNS Infratest Holding GmbH & Co. KG

- YouGov Deutschland AG











Kontakt und weitere Informationen:



Initiative Markt- und Sozialforschung e.V.

Tobias Petschelt

Kontorhaus Mitte

Friedrichstraße 187

10117 Berlin

Tel.: +49 (0)30 - 49 90 74 19

Fax: +49 (0)30 - 49 90 74 21

www.deutsche-marktforscher.de

presse(at)deutsche-marktforscher.de



Original-Content von: Initiative Markt- und Sozialforschung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Initiative Markt- und Sozialforschung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1422700

Anzahl Zeichen: 9983

Kontakt-Informationen:

Firma: Initiative Markt- und Sozialforschung

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung