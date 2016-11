Buch Wien - Internationale Buchmesse und Lesefestwoche

Die Messe BUCH WIEN ist eine internationale Buchmesse und Lesefestwoche.

Rund 330 Aussteller aus 10 Ländern präsentieren sich auf der Buchmesse Wien mit ihren aktuellen Angeboten an Romanen und Erzählungen, Sach-, Kinder- und Jugendbüchern, elektronischen Medien, Comics und Biografien, Fachzeitschriften, Presse, Hörbüchern und fremdsprachiger Literatur sowie Krimis, Taschenbüchern, Fantasy und Science Fiction oder auch Literatur zur Lernunterstützung, DVDs und antiquarischen Büchern.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen, Diskussionen und Vorträgen sowie ein Kinder und Jugendprogramm und ein großes Angebot an Seminaren und Workshops für SchülerInnen und täglich mehrfach durchgeführte Fixveranstaltungen ergänzen die Wiener Buchmesse. Im Rahmen der Lesefestwoche finden außerdem an Veranstaltungsorten in ganz Wien Lesungen, AutorInnengespräche, Signierstunden und Diskussionsveranstaltungen statt.

Auch der Karina-Verlag ist auf der Buch Wien vertreten. Er ist ein noch junger Verlag, dennoch hat er durch sein vielseitiges Angebot bereits auf sich aufmerksam. Der Verlag hat nicht nur interessante Bücher für Erwachsene und Kinder im Sortiment, sondern ist auch Treffpunkt für Musiker, Maler und Fotografen. Zudem gibt es verschiedene Projekte, die von der Verlagsgründerin, Autorin und Kunstmalerin Karin Pfolz begleitet und vorangetrieben werden, wie zum Beispiel Workshops zum Thema „Gewaltprävention“ an Schulen.



Über den Verlag:

Der Karina-Verlag wurde Mitte 2014 von Autorin Karin Pfolz gegründet. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Respekt für Dich - AutorInnen gegen Gewalt.“

Dieser Verlag ist sehr vielseitig und bietet bereits jetzt schon eine enorme Bandbreite an. Hier finden Sie interessante und lesenswerte Bücher für Erwachsene und Kinder. Aber nicht nur das. Dort tummeln sich nämlich nicht nur Autoren, sondern auch Musiker, Maler und Fotografen.



Die Verlegerin sagt selbst: „Die Bücher werden nicht von Star-Autoren geschrieben. Es sind Bücher, die mit der Seele geschrieben wurden. Die Texte unbekannter Autoren sind um einiges spannender und abwechslungsreicher, als so mancher Bestseller.“

Von jedem Buch, das erscheint, geht ein Teil der Einnahmen in die Unterstützung von Gewaltopfer. Teils durch Workshops zum Thema „Gewaltprävention“ an Schulen, teils an die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser und GewaltFREIleben.

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

