Start-up FoodNotify schafft digitalen Marktplatz für den Großhandel - BILD

Start-up FoodNotify schafft digitalen Marktplatz für den Großhandel

Gastronomie kann Lebensmittelbestellung über FoodNotify abwickeln

FoodNotify abwickeln



Über einen Markt in der Webapplikation von FoodNotify können ab

sofort Lebensmittel nicht nur bei Metro, sondern auch bei dem C&C

Großhändler AGM bestellt werden. FoodNotify-Partnern wird ihr Einkauf

dadurch künftig noch leichter gemacht, da das Angebot durch einen

zweiten Großhändler massiv steigt. Dennoch bleibt das Jungunternehmen

auf der Suche nach weiteren Partnern, die ihre Produkte über

FoodNotify anbieten wollen, um das Angebot für die Gastronomie

laufend zu verbessern. Besonders Regional- und Spezialhändler sind

dazu aufgerufen, ihre Produkte gratis im FoodNotify-Markt zu

platzieren.



Zwtl.: FoodNotify überwacht den Lagerstand eines

Gastronomiebetriebs und spart Zeit



Für Wirte ändert sich aber nicht nur das Angebot an

Bestellmöglichkeiten. Durch die Kooperation mit Kassensystemanbietern

werden Auswertungen künftig vereinfacht: So ist es zu jedem Zeitpunkt

möglich zu wissen, wie viel von welcher Speise verkauft und damit

welche Zutaten verbraucht wurde. Dadurch lässt sich ein

voraussichtlicher Lagerstand errechnen, der für den Wirt eine massive

Zeitersparnis bedeutet.



Zwtl.: Österreichs Gastronomiebetriebe effizienter machen



Als Innovationsführer im Bereich Digitalisierung von

Gastronomiebetrieben hat FoodNotify frühzeitig auf die Vernetzung von

Lebensmitteldaten gesetzt. Seit 2014 ist das Unternehmen

erfolgreicher Partner der klein- und mittelständischen Gastronomie in

Österreich und Deutschland. Durch die Webapplikation werden manuelle

Prozesse automatisiert und der Gastronomie ein praktikables und

einfach zu bedienendes Werkzeug in die Hand gegeben. Die Überwachung

und Analyse der Wertschöpfungskette lässt sowohl die Effizienz als

auch die Profitabilität steigen.



"Ich freue mich, dass wir nun auch den C&C Großhändler AGM als



Partner gewinnen konnten und würde mich über weiter Partner freuen.

Wir wollen für unsere Kunden noch mehr Auswahl schaffen. Neben der

Beschaffung wollen wir unsere Kunden aber vor allem eine IT-Lösung an

die Hand geben, die ihren gesamten Betrieb umspannt und ihnen massiv

Zeit spart", sagt FoodNotify-Chef Thomas Primus.



Zwtl.: Über FoodNotify



FoodNotify, der Digitalisierungspartner der Gastronomie, wurde

2014 rund um Thomas Primus und seinem Team gegründet. Das Unternehmen

digitalisiert Lebensmittelinformationen in enger Zusammenarbeit mit

dem Handel und der Industrie und bereitet diese zur Weiterverwendung

für Gastronomiebetriebe auf. Die gesamten administrativen Abläufe der

Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung wie Bestellung -

Lagerverwaltung - Rezepterfassung - Kassenverbindung - Speisekarten

werden durch FoodNotify digitalisiert und so vereinfacht.



Original-Content von: FoodNotify, übermittelt durch news aktuell



