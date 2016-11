Siebte “PechaKucha Night” am 18. November im Basecamp

(firmenpresse) - Am 18. November findet die siebte PechaKucha-Night im Basecamp in Bonn statt, veranstaltet von der Bonner AGENTUR ohne NAMEN. Beginn ist wie immer um 20:20 Uhr. Der Eintritt beträgt EUR 4,- pro Person. Die siebte PechaKucha-Night bietet ein ganz besonderes Highlight: Im Anschluss an die PechaKucha-Präsentationen gibt es für alle (Hobby-)Fotografen die möglichkeit, Light-Painting live zu erleben und mitzumachen. Der Eintritt von EUR 4,- pro Person wird dieses Mal für den Wiederaufbau des Bundesbüdchens gespendet.



Zur siebten PechaKucha-Night in Bonn haben sich erneut Referentinnen und Referenten gefunden, die sich der „Herausforderung 20x20“ stellen und ihr Thema aus 20 PowerPoint-Folien präsentieren. Pro Folie haben sie dafür nur 20 Sekunden Zeit. Nach genau 6:40 Minuten ist also jeder Vortrag beendet. Erlaubt ist thematisch, was gefällt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein spannender Themenmix.



PechaKucha („petschaktscha“ gesprochen) sind informelle Zusammenkünfte von Menschen, die etwas zu sagen haben, Informationen, Gelerntes, Wissenswertes oder Kurioses teilen möchten – egal ob es sich dabei um Ideen, Arbeiten, Gedanken, Urlaubsfotos, inspirierende Bücher oder Kochrezepte handelt. “Das Motto der PechaKucha-Night lautet: It’s about thinking and drinking”, sagt Holger Vogel, Geschäftsführer der Bonner AGENTUR ohne NAMEN, der sich dafür eingesetzt hat, das Format in die Stadt zu holen. Seit 2014 gehört Bonn damit zu einer der über 800 Städte weltweit, in denen die inspirativen Abende stattfinden können.



Light-Painting - Malen mit Licht

Ein besonderes Highlight der kommenden PechaKucha-Night wird das Thema "Light-Painting" sein - das Malen mit Licht. Michael Berres wird im Anschluss an die PechaKucha Night - er wird ebenfalls über das Thema Light Painting berichten - den Besuchern der PechaKucha Night das „Malen mit Licht“ live vorführen und alle Mitmachenden dann aktiv am Ergebnis teilhaben lassen.

Für die Teilnahme am Light-Painting müssen Interessierte (Hobby-)Fotografen eine Digitalkamera mitbringen, die manuelle Einstellungen ermöglicht (Modus M oder B (Bulb), einen Fernauslöser für die Kamera (Funk oder Kabel), ein Stativ und dunkle Kleidung.





Besucherinnen und Besucher sind am 18. November im BaseCamp Bonn (In der Raste 1, 53129 Bonn) willkommen. Einlass ist ab 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt EUR 4,- pro Person. „PechaKucha-Nights sind Non-Profit-Veranstaltungen. Das Eintrittsgeld der siebten PechaKucha-Night wird für den Wiederaufbau des Bundesbüdchens gespendet.



Weitere Informationen zur PechaKucha-Night gibt es unter http://www.pechakucha-bonn.de/.





Die "Andersdenker" verstehen sich als "Business-Inkubatoren". Ziel der Agentur ist es, die Zukunftsfähigkeit („Futability®“) von Unternehmen, Organisationen und Individuen zu sichern und dabei das maximale Innovationspotenzial freizusetzen.

Als Initiatorin der women&work, Deutschlands größtem Messe-Kongress für Frauen, wurde die Agentur ohne Namen GmbH 2012 mit dem Innovationspreis "Land der Ideen" in der Kategorie Wirtschaft ausgezeichnet.

