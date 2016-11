Social-Media-Analyse erklärt Wahlsieg von Trump: Traditionelle Wahlprognosen lagen bis zuletzt falsch (FOTO)

Der Schock mag tief sitzen. Doch dass Donald Trump heute zum 45.

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde,

überrascht Marc Trömel, Geschäftsführer des Social-Media-Analysten

VICO, nicht: "In unseren Social-Media-Analysen haben wir schon lange

gesehen, dass Trump eine mehr als reelle Chance hat, gegen Hillary

Clinton zu gewinnen."



Mittels einer Social-Media-Analyse beobachteten die

Systemanalysten aus Leinfelden-Echterdingen das Stimmungsbild zu

beiden Kandidaten während des Wahlkampfes. Und das zeigte eindeutige

Ausschläge zugunsten Trumps. Hat die Social-Media-Analyse die

traditionellen Erhebungen der Institute abgelöst? Immerhin

prognostizierten 17 offizielle Umfragen den Wahlsieg von Clinton.

Werden Wahlen künftig im Netz entschieden? Für Trömel durchaus

denkbar: "Die Machtverschiebung in der Medienlandschaft von

klassischen Medien hin zu Social Media ermöglicht es Populisten,

erfolgreich zu sein. Klassische Marktforschung versagt in dieser

Situation, da sie nur Einstellungen misst, aber die

Kommunikationsprozesse ignoriert, die heute ausschlaggebend sind."

Sprich: Wer die Meinungshoheit im Netz innehat, zeichnet sich auch in

der realen Welt durch Erfolg aus.



Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass Donald Trump auf den

Social-Media-Plattformen weit mehr Anhänger mobilisieren konnte als

Hillary Clinton. Mit seinem Kampagnen-Hashtag #maga (Make America

Great Again) konnte er große Erfolge verbuchen. Vor allem auf der

Microblog-Plattform Twitter baute Donald Trump mit seinen Anhängern

eine große Reichweite auf. Die Hashtags #imwithher und

#strongertogether, mit denen Hillary Clinton auf Social Media

Wahlkampf betrieb, wurden von Clinton-Anhängern deutlich weniger

genutzt.



Im Verlaufe des Wahlkampfes zeigte sich, dass auch während und

nach den Debatten, bei denen laut herkömmlichen Umfragen Hillary



Clinton deutlich als Siegerin hervorging, die Beiträge mit Stimmen

für Donald Trump und gegen Hillary Clinton ein weit größeres

Kommunikationsvolumen erreichten als die Gegenstimmen. Bis zum

Vorwahltag konnte das Hillary-Clinton-Lager diesen Vorsprung nicht

aufholen. Erst am Tag der Wahl wurden die Stimmen für die

Präsidentschaftskandidatin wieder lauter. Die Aufrufe zum Wählen mit

#electionday und #vote wurden wieder verstärkt mit dem Hashtag

#imwithher geteilt, sodass Hillary Clintons Anhänger die

Trump-Befürworter in der finalen Phase des Wahlkampfes kurzzeitig

überstimmten.



Den Rückhalt, den Donald Trump durch Social Media aufgebaut hatte,

war jedoch weit größer und ausschlaggebender als angenommen. Während

des Wahlkampfes war die führende Social-Media-Plattform eindeutig der

Microblog-Dienst Twitter. Hier dominierte Donald Trump seit Beginn

des Wahlkampfes zwischen ihm und Hillary Clinton als Meinungsführer.

Seine breite Basis an Unterstützern verhalf ihm zum

Präsidentschaftssieg.



Die US-Präsidentschaftswahl ist bislang nicht das einzige Ereignis

gewesen, bei dem sich die Ergebnisse von Social-Media-Analysen von

denen der traditionellen Analysen unterscheiden. Bereits beim

Brexit-Referendum am 23. Juni lagen die Meinungsforscher mit ihren

Vorhersagen zum Wahlausgang falsch. Auch hier sagte die

Social-Media-Analyse das tatsächlich eintretende Ergebnis besser

voraus als die Prognosen der Marktforschungsinstitute.



Social-Media-Daten gewinnen zunehmend an Bedeutung und

Aussagekraft. Wer im Netz die Meinungsführung hat, kann tatsächlich

in der realen Welt gewinnen - traditionelle Markforschungsinstitute

werden diesem Effekt offensichtlich nicht mehr gerecht.



Fälschlicherweise wird häufig die Annahme getroffen, dass

überwiegend junge Menschen über die sozialen Netzwerke kommunizieren

würden und deshalb das Meinungsbild nicht allgemein repräsentativ

sei. Die Altersverteilung des Netzwerkes Twitter liegt mit 50 % bei

den 14-29-Jährigen, mit 35 % bei 30-49-Jährigen und sogar 15 % der

Nutzer haben ein Alter von über 50 Jahren. Das Internet und Social

Media überholen somit viele altbekannte und bewährte Mechanismen. Im

Gegensatz zu herkömmlicher Meinungsforschung kann mithilfe von

Social-Media-Daten das Meinungsbild einer großen und breitgefächerten

Bevölkerungsgruppe in Echtzeit gemessen werden.



Die heutige Kommunikation spielt sich zunehmend auf sozialen

Netzwerken ab - diese sind somit die ausschlaggebenden

Meinungsplattformen. Die Tragweite der Social-Media-Analysen ist

somit viel weitreichender und liegt oft näher an der Realität als die

bisher bewährten Methoden der Meinungsanalysen.







