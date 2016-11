?GAF dauerhaft aktiv in der Notfallkartierung des Copernicus- Katastrophenmanagement-Service

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Seit dem schweren Erdbeben Ende August diesen Jahres in Italien wurde der ?Rapid Mapping?-Dienst des Copernicus-Katastrophenmanagement-Service aufgrund zahlreicher Naturkatastrophen innerhalb kürzester Zeit wiederholt aktiviert. Das 24/7-Team der GAF ist seither fortlaufend im Einsatz und unterstützt die Notfallkräfte vor Ort durch die schnelle Bereitstellung von Geoinformations-Produkten.

Die letzten starken Erdbeben in Italien, der tropische Wirbelsturm Meranti, der Taiwan am 14. September 2016 traf, und Hurrikan Matthew Anfang Oktober 2016, der große Teile von Haiti verwüstete und heftige Überschwemmung in den USA zur Folge hatte, sind Beispiele der kürzlich aufgetretenen Naturkatastrophen.

Aufgrund dieser verheerenden Naturereignisse wurden allein in den letzten Wochen durch das 24/7-Team der GAF ca. 150 spezialisierte Kartenprodukte erstellt. Diese Produkte wurden wenige Stunden nach Erhalt der Satellitenbilddaten generiert und bereitgestellt. Sie beinhalten u.a. die Schadensklassifizierung der zerstörten Ortschaften und Gebäude in Mittelitalien und Haiti oder die Ausdehnung und das Ausmaß der großflächig überfluteten Gebiete in den USA und Australien.

Zusätzlich zur Auswertung und Interpretation von aktuellen Satellitenbilddaten konnten nach dem Erdbeben in Italien aufgenommene Luftbildaufnahmen für die Schadensabschätzungen herangezogen werden. Daraus wurden großmaßstäbige Kartenprodukte abgeleitet und den Einsatzteams vor Ort zur Verfügung gestellt.

Fast zeitgleich zur Naturkatastrophe auf Hait riefen starke und langanhaltende Regenfälle Ende September 2016 in Australien schwere und großflächige Überflutungen hervor. Hier konnten unter anderem durch die Verwendung von Sentinel-1-Satellitendaten Schadensausmaß, -verlauf und -dauer der Überschwemmungen nachverfolgt und überwacht werden.

Der Copernicus-Katastrophenmanagement-Service der Europäischen Union ist seit April 2012 operationell. Seither wurden bei ca. 190 Notfallaktivierungen Kartenprodukte auf Basis von Erdbeobachtungsdaten, die die Situation vor und nach einem Ereignis abbilden, zeitnah bereitgestellt.

Seit September 2014 übernimmt die GAF im Rahmen des ZKI-DE-Dienstes, der im Auftrag des BMI vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bereitstellt wird, die Durchführung zeitnaher Bilddatenrecherchen und entsprechende Datenbestellungen für eine Vielzahl von Sensoren.

Außerhalb des Copernicus-Katastrophenmanagement-Service steht das 24/7-Einsatz-Team der GAF ebenfalls für zeitkritische Daten- und Produktanfragen zur Verfügung, um den zunehmenden Bedarf an hochaktueller Geoinformation, sowohl im öffentlichen als auch im privatwirtschaftlichen Umfeld, bereitstellen zu können.

Die Karte steht auch im Emergency Management Portal unter http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR185/ALL/EMSR185_35ABRICOTS zum Download bereit.

Die GAF AG wurde 1985 als erstes deutsches Unternehmen für angewandte Fernerkundung mit Sitz in München gegründet. Heute ist die GAF einer der größten europäischen Geoinformationsdienstleister mit dem Schwerpunkt Erdbeobachtung. Hervorzuheben ist ihre Rolle als bedeutendster Vertreiber kommerzieller Erdbeobachtungsdaten im deutschsprachigen Raum. Weiter kann die GAF auf eine langjährige fachliche und technische Expertise in der Anwendung und Auswertung von Fernerkundungsdaten sowie die umfangreiche nationale und internationale Erfahrung bei Dienstleistungen mit Geodaten und raumbezogener Software zurückgreifen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Präsenz bei vielen deutschen Behörden, Ministerien und in der Privatwirtschaft; bei der EU, ESA, Weltbank sowie bei internationalen Aktivitäten in über 100 Ländern in Europa, Afrika, Asien und Südamerika. Mit ihren über 200 Mitarbeitern bietet die GAF ein umfassendes Portfolio an Daten und Dienstleistungen: Erdbeobachtungs- und weitere Geodaten, Datenanalysen, Geographische Informationssysteme und Datenbanken, Informationsprodukte, Consulting in allen Bereichen der natürlichen Ressourcen, der Umwelt sowie der kritischen Infrastrukturen und der Sicherheit. GAF ist Teil der Telespazio-Gruppe, einem Unternehmen von Finmeccanica und Thales. Beide Unternehmensgruppen beschäftigen allein in Deutschland über 6500 Mitarbeiter.

