Aufs Wesentliche konzentriert - Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065

Die neueste WAGO-Innovation kombiniert kleinste Abmessungen mit großem Anschlussvermögen

(PresseBox) - Mit nur 2,7 mm Bauhöhe deckt die SMD-Klemme der Serie 2065 einen Leiterquerschnittsbereich von 0,2 bis 0,75 mm² (AWG 24 bis AWG 18) ab. Damit können die in der LED-Technik gängigsten Leiterquerschnitte und -arten nun auf kleinstem Bauraum kontaktiert werden. Die kompakte Bauform minimiert die Schattenbildung und bietet Entwicklern somit zusätzliche Freiheit beim Design von LED-Modulen und Optiken.

Da ein Berührungsschutz in vielen LED-Anwendungen keine Rolle spielt, wie z. B. beim Einsatz von Kleinspannungen oder in geschlossenen Systemen, konnten die minimalen Abmessungen durch den bewussten Verzicht auf ein Isoliergehäuse erreicht werden. Die Bemessungsspannung ergibt sich durch das entsprechende Positionieren der einpoligen Klemmen im Layout. Der Bemessungsstrom ist auf bis zu 9 A ausgelegt.

Einfache Handhabung

Der bewährte Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss erlaubt das direkte Stecken eindrähtiger Leiter. Für den Anschluss von feindrähtigen Leitern kann die Klemmstelle komfortabel mit Hilfe eines Betätigungswerkzeuges geöffnet werden. Ein im Werkzeug integrierter Einführungstrichter erleichtert dabei das Einführen der Leiter.

Neben dem Einsatz auf klassischen LED-Modulen und Chip-on-Board-(COB-)Modulen lässt sich die Serie 2065 mit ihren einzigartigen Eigenschaften auch in Anwendungen außerhalb der Leuchte einsetzen; beispielsweise beim Anschluss von Sensoren, wo die Klemmen aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse eine zuverlässige Alternative zum manuellen Anlöten von Leitern darstellt.

PUSH WIRE®-Variante für noch mehr Platzersparnis

Die 2065 ist zusätzlich als Variante mit PUSH WIRE®-Anschluss für eindrähtige Leiter erhältlich. Durch die fehlende Drückerkontur sind die Klemmen noch schlanker und lassen sich überall dort noch dichter nebeneinander positionieren, wo ausschließlich eindrähtige Leiter eingesetzt werden.

Klemmenvielfalt der SMD-Familie

Neben der Serie 2065 bietet WAGO mit den Serien 2059, 2060, 2061 und 297 ein umfassendes Produktspektrum für SMD-Anwendungen von 0,14 mm² bis maximal 1,5 mm² Nennquerschnitt.



Alle SMD-Leiterplattenklemmen von WAGO werden in automatengerechter Tape-and-Reel-Verpackung angeboten. Sie lassen sich dadurch vollständig in den SMT-Bestückungs- und Verarbeitungsprozess integrieren.

Weitere Informationen: www.wago.com/smd







Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co KG ist ein in dritter Generation unabhängig am Markt operierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Minden/Westfalen und zählt zu den international richtungweisenden Anbietern elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist WAGO Weltmarktführer. WAGO beschäftigt weltweit mehr als 7.200 Mitarbeiter, davon rund 3.300 in Deutschland. Der Umsatz betrug zuletzt 720 Millionen Euro.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 08:02

