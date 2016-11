Die Präsentation der FCBARCELONA PHOTO AWARDS in Barcelona

(ots) -



Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu und Vizepräsident Carles

Vilarrubí betonen erneut die kulturellen Ambitionen des Vereins, die

über den Sport hinausgehen.



Mit einer Zeremonie, bei der Kultur und Sport die eigentlichen

Gewinner waren, fanden gestern in Barcelona die FCBARCELONA PHOTO

AWARDS statt.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161109/437418 )



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161103/435775LOGO )



http://www.multivu.com/players/uk/7972151-barca-fc-barcelona-photo

-awards/



Der Journalist und Schriftsteller Rafael Nadal führte durch die

Veranstaltung, bei der Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu,

Vizepräsident Carles Vilarrubí und der Kulturminister der

katalonischen Regierung Santi Vila zugegen waren. Ein überraschendes

künstlerisches Spektakel mit einer Mischung aus Oper, Musik und

Live-Malerei rundete den Abend ab.



Die FCBARCELONA PHOTO AWARDS sind eine Auszeichnung rund um das

Thema Sport und richten sich an erstklassige Künstler, die mit

Fotografie arbeiten, sowie an professionelle Fotografen und

Fotojournalisten, die Sport als Mittel des künstlerischen Ausdrucks

betrachten. Die Awards sollen fotografische Werke würdigen, die

bewusst die positiven Werte des Sports zum Ausdruck bringen und dazu

erschaffen wurden, diese Werte aus der Sichtweise der besten

zeitgenössischen Fotografen darzustellen.



Die Awards bestehen aus zwei Komponenten: Dem Photo Award für eine

einzelne Fotografie und dem Project Award für die Idee zu einem

Fotoprojekt, das noch umgesetzt werden soll. Beide Kategorien sind

mit einem Preisgeld von 40.000 EUR für die Gewinner dotiert.



Die Awards haben eine international angesehen Jury:



Photo Award: Vicente Todolí, Azu Nwagbogu und Sandra S. Phillips



Project Award: Ayperi Karabuda Ecer, Alex Webb und Stephen Mayes





Kommentare von Josep Maria Bartomeu, Präsident des FC Barcelona



"Barça hat immense Ambitionen in der Welt der Kultur. Der Verein

hat sich an Projekten für Theater, Kino und jetzt auch Fotografie

beteiligt, da wir diese Arbeit vertiefen möchten. In ein paar Jahren

wird dies hoffentlich ein Maßstab in der Welt des Sport sein."



Kommentare von Carles Vilarrubí, Vizepräsident des FC Barcelona



"Manchmal gibt es Vorurteile im Sport, was die Werte angeht. Der

Verein möchte den künstlerischen Ausdruck in Form von Fotografie

würdigen. Dies hängt mit den Werten zusammen, die der FC Barcelona in

die Ausbildung seiner Spieler einbringt."



Kommentare von Santi Vila, Kulturminister der katalonischen

Regierung



"Ich gratuliere dem FC Barcelona, denn mit dieser Initiative

bestätigt er uns nicht nur, dass der Fußball ein Teil der Kultur ist,

sondern dass er darüber hinaus auch ein Botschafter für Werte sein

kann."



Näheres über die FCBARCELONA PHOTO AWARDS erfahren Sie hier

(https://photoawards.fcbarcelona.com/?lang=en)



Oriol Bonsoms, +34 629 045 327



Video: http://www.multivu.com/players/uk/7972151-barca-fc-barcelon

a-photo-awards/



Original-Content von: FC BARCELONA, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

FC BARCELONA

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 08:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1422721

Anzahl Zeichen: 3553

Kontakt-Informationen:

Firma: FC BARCELONA

Stadt: Barcelona, Spanien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 19 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung