Xerox Digital Packaging LIVE in Barcelona

(firmenpresse) - Neuss, 10. November 2016 - Die Nachfrage nach digitalem Verpackungsdruck steigt weiter und betrifft immer mehr Branchen und Segmente. Davon profitieren Hersteller von flexiblen Verpackungen ebenso wie ihre Abnehmer, der Handel und vor allem die Verbraucher [1]. Damit sich Druckdienstleister und Zulieferer über die Vorteile umfassend informieren können, organisieren Xerox und die Grup Maculart am 17. November 2016 den Digital Packaging LIVE Event in Barcelona.



Die Grup Maculart gehört zu den führenden Anbietern im digitalen Verpackungsdruck für den Pharma-Bereich und ist ein profilierter Xerox Premier Partner. Das Unternehmen veranstaltet einen Tag der offenen Tür für Anbieter von Druck- und anderen Dienstleistungen und wird in diesem Rahmen die eigenen Erfahrungen im Hinblick auf digital gedruckte Verpackungen teilen. Darüber hinaus beteiligt sich der britische Veredler The Alexir Partnership an der Initiative und präsentiert eigene Anwendungsbeispiele sowie erfolgreiche Strategien aus der britischen Lebensmittelbranche. Keynote-Sprecher Dr. Sean Smyth, Senior Print Consultant bei Smithers Pira, erläutert die Vorzüge digital gedruckter Verpackungen und zeigt intelligente Lösungen für die Produktion auf, mit denen allen Kundenwünschen umfassend entsprochen werden kann.



Das Programm

Die Veranstaltung beginnt um 11.00 Uhr mit einem Willkommensgruß im Showroom von Maculart. Es folgt der Vortrag von Dr. Sean Smyth von Smithers Pira mit dem Titel "European Market Trends & Brand Owners Expectations".

Im weiteren Verlauf spricht Albert Majos, CEO von Maculart, über "die Maximierung der Möglichkeiten im Phama-Bereich durch eine Kombination von digitalem und herkömmlichem Verpackungsdruck". Nicht zuletzt eröffnet Claire Summersby, Partnership Marketing Manager bei The Alexir Partnership neue Perspektiven und verspricht "mehr Aufmerksamkeit durch digital gedruckte Faltschachteln". Bevor es zum Mittagessen geht, werden die Xerox Business Partner vorgestellt - die später am Nachmittag für verschiedene Networking Sessions zur Verfügung stehen.





Höhepunkt des Nachmittagsprogramms ist eine Führung durch die Produktionsanlage der Grup Maculart sowie eine Live-Demonstration der Drucklösung.

Zum Abschluss können die Gäste noch einen Abstecher nach Barcelona machen und ein exklusives Networking-Dinner in einem renommierten Restaurant genießen.



Registrierung und Unterbringung

Die Veranstaltung findet am 17. November 2016 bei der Grup Maculart statt. Eingeschlossen ist eine Übernachtung im Hotel Porta Fira. Weitere Details und Hinweise zur Registrierung finden sich hier.



[1] Report by Smithers Pira: The Future of Digital Print for Packaging to 2020.









Über Xerox

Xerox unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Arbeitsweise zu optimieren. Mit unserer Expertise in den Bereichen Imaging, Datenanalyse, Automatisierung und Prozessoptimierung helfen wir unseren Kunden dabei, produktiver und effizienter zu arbeiten. Wir sind mit 140.000 Mitarbeitern in 180 Ländern vertreten und verschaffen unseren Kunden durch unsere innovativen Technologien die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was für sie am wichtigsten ist: ihr Kerngeschäft. Dafür stellen wir unsere Tools zur Prozessoptimierung, Drucktechnologie sowie Softwarelösungen bereit.



Am 29. Januar 2016 kündigte Xerox die Aufspaltung des Unternehmens in zwei unabhängige, Aktiengesellschaften an: das Unternehmen für Business Process Outsourcing und das Unternehmen für Dokumentenmanagement-Lösungen. Xerox geht davon aus, die Trennung bis Ende des Jahres 2016 vollzogen zu haben. Weitere Informationen sind unter www.xerox.de verfügbar.



