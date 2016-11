Auditive Musiktherapie - heilsamer Leitfader mit Erfahrungsberichten und Musikbeispielen

Wolfgang Zeitler zeigt in seinem Sachbuch "Auditive Musiktherapie", dass Musik heilende Kräfte hat und wie man diese am besten praktisch anwendet.

"Auditive Musiktherapie" von Wolfgang Zeitler

(firmenpresse) - Musik ist für alle Menschen ein Teil des Lebens. Das Radio, Soundtracks von Filmen, Serien und Videospielen, die CDs der Lieblingsgruppe oder die Musik, die in Supermärkten und Kaufhäusern gespielt wird. Selbst, wenn man die Musik nicht aktiv hört, kann man der Musik heutzutage kaum entkommen. Musik kann glücklich und traurig stimmen. Unsere Lieblingslieder haben auf uns einen bestimmten Effekt. Dieser Effekt kann sich für unterschiedliche Zwecke verwenden lassen und die Musiktherapie macht sich die verschiedenen Wirkungweisen der Musik zum Vorteil. Musiktherapie kann für die unterschiedlichsten Situationen verwendet werden: zur Frührehabilitation von Menschen im Wach-Koma, in der Sterbebegleitung oder schlicht und einfach zum Aufmuntern von Patienten, die wenig zum Lachen haben.



Wie kann Musikhören heilsam wirken? Fernab von physikalischen Messdaten, die in der üblichen Musiktherapieforschung körperliche Wirkungen beschreiben, berichtet der Autor über seine langjährigen Erfahrungen von den seelischen Wirkungen eines heilsamen Musikhörens.

Er arbeitete als Musiktherapeut in der neurologischen Frührehabilitation mit Menschen im Wachkoma und mit schweren Hirnschädigungen, danach in der Sterbebegleitung auf einer Palliativstation. Aus seiner umfangreichen empirischen Forschung entwickelt er in diesem Buch praktische Ansätze, wie Musikhören heilsam werden kann, mit konkreten Hinweisen zur Gestaltung und Durchführung der Auditiven Musiktherapie. Im Hintergund wirkt seine eigene Philosophie des Hörens, ARS AUDIENDI, die auf Prinzipien der Achtsamkeit und der Meditation beruht. Über 500 Musikbeispiele aus klassischer Musik, Popmusik, volkstümlicher Musik und geistlicher Musik, zugeordnet zum beschriebenen Setting der Auditiven Musiktherapie, machen dieses Buch auch für Laien zu einem praktischen und hilfreichen Ratgeber.



Doch natürlich muss man wissen, welche Musik sich für welchen Zweck eignet, und genau dies will Wolfgang Zeitler den Lesern in seinem Buch zeigen. "Auditive Musiktherapie" von Wolfgang Zeitler wendet sich jedoch nicht nur an Experten. Dank den hunderten von Musikbeispielen, die auch aus der modernen Pop-Musik stammen, eignet sich das Buch auch für Laien, die bisher keinerlei Erfahrungen mit Musiktherapie gemacht haben.





"Auditive Musiktherapie" von Wolfgang Zeitler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-4175-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tredition.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.



Dies ist eine Pressemitteilung von

tredition GmbH

Leseranfragen:

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.11.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1422785

Anzahl Zeichen: 3124

Kontakt-Informationen:

Firma: tredition GmbH

Ansprechpartner: Nadine Otto

Stadt: Hamburg

Telefon: 040.41 42 778.00



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.