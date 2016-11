Honoro UG stellt neues Infoportal über Dauercampingversicherung online

Auch ständig abgestellte Wohnwagen und Mobilheime benötigen einen Versicherungsschutz gegen bekannte Naturgefahren. Die Honoro UG bietet auf Ihrer Plattform www.dauercampingversicherung.com relevante Informationen über eine entsprechende Absicherung.

(firmenpresse) - Ein Urlaub im eigenen ständig abgestellten Wohnwagen oder Mobilheim wird bei Familien und Singles immer beliebter. Aber auch diese Unterkünfte benötigen einen guten Versicherungsschutz. Hierfür hat die Honoro UG mit www.dauercampingversicherung.com ein neues Informationsportal online gestellt.



Ständig abgestellte Wohnwagen und Mobilheime sind wie die eigene Wohnung oder ein Gebäude vielen Risiken ausgesetzt. Dazu zählen unter anderem Naturgefahren, wie der Blitz, Sturm oder Hagel.



Der Geschäftsführer der Honoro UG, Herr Alexander Hacker, erklärt :“Ein ständig abgestellter Wohnwagen oder ein Mobilheim ist in freier Natur natürlich auch den Risiken Feuer, Blitzschlag, Explosion, Sturm oder Hagel ausgesetzt. Schnell ist auch ein Elementarschaden durch Überschwemmung passiert. Aus diesem Grund empfehlen wir den Abschluss einer Dauercampingversicherung.“



Das Infoportal www.dauercampingversicherung.com bietet den Versicherungsschutz der Oberösterreichische Versicherung AG an. Hierüber kann der ständig auf einem Campingplatz abgestellte Wohnwagen bzw. Mobilheim mit Dauerstandzelt, Boden und Schutzdach zum Neuwert versichert werden. Der Wohnwagen darf nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassen sein und Schutzdach ist verpflichtend.



Zum Deckungsumfang der Dauercampingversicherung gehört die Absicherung der Risiken Feuer, Blitzschlag, Explosion, Flugzeugabsturz, Sturm und Hagel. Auch die Elementarschäden, also außergewöhnliche Naturereignisse wie Überschwemmung, Erdbeben, Schneedruck und Erdrutsch sind mit einem Selbstbehalt versichert.



Neben dem Versicherungsschutz für den ständig abgestellten Wohnwagen beziehungsweise Mobilheim beinhaltet die Dauercampingversicherung auch eine Inhaltsversicherung, Glasbruchversicherung und Haftpflichtversicherung für Dauercamper.



Dauercamper sollten sich über die kostenlose Hotline 0800 – 646 66 76 bei der Honoro UG über den Versicherungsschutz und die Beiträge zur Dauercampingversicherung informieren lassen. Für die Beantwortung der Fragen steht ein ausgebildeter Versicherungsfachmann zur Verfügung.





Die Honoro Finanz- und Versicherungsmakler UG (haftungsbeschränkt) und ihr Geschäftsführer Alexander Hacker ist seit vielen Jahren mit zahlreichen Informationsportalen aus dem Bereich der Versicherungen im Internet bekannt. Hierzu zählen z.B. Infohomepages über die Wohngebäudeversicherung, Risikolebensversicherung, Sterbegeldversicherung oder Pferdehaftpflichtversicherung. Herr Hacker selbst ein ausgebildeter Versicherungsfachmann, Sozialversicherungsfachmann, Baufinanzierungsberater und Versicherungsmakler nach § 34 d GeWo.

