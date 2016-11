So oft sollte in den Social Media gepostet werden

(firmenpresse) - Anhand der Social Media Studie von 3000 aktiven Blogs und Social-Media Profilen, hat Blog2Social analysiert, wie oft man Blogbeiträge in den sozialen Netzwerken teilen sollte. Denn wer nur einmal postet, generiert nur die Aufmerksamkeit von einem Bruchteil der gewünschten Zielgruppe. Aus diesem Grund sollten Blogbeiträge viel häufiger auf den jeweiligen Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram und Google+ verbreitet werden. Für die richtige Mischung sollten sowohl kuratierte und kreierte als auch persönliche Inhalte gepostet werden. So bekommt man bei Followern eine größere Reichweite und höhere Resonanzen. Den ganzen Blogbeitrag können Interessierte unter http://www.blog2social.com/de/blog/wie-oft-auf-social-media-posten lesen.

Beim Posten auf den Social Media Kanälen gibt es einiges bei der Häufigkeit von Posts zu beachten:

Soial Media Content Marketing Strategie - Die richtige Mischung macht's

Um in den Social Media wahrgenommen zu werden, ist eine kontinuierliche Präsenz nötig. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, regelmäßig neue Inhalte zu veröffentlichen sowie bestehende Inhalte mehrmals zu teilen. Beim Teilen von Inhalten ist eine Varietät aus kuratierten, kreierten und persönlichen Inhalten empfehlenswert. Um die richtige Mischung zur richtigen Social Media Content Marketing Strategie zu finden, sollte der Inhalt qualitativ hochwertig und für das Publikum von Interesse sein. Nicht das Unternehmen oder das Produkt sollten im Mittelpunkt stehen, sondern Themen, die für die Zielgruppe relevant sind. So erhöht sich die Chance, mit Followern aktiv zu kommunizieren.

Jedes soziale Netzwerk hat seine eigenen Regeln zum Posten

Alle Social Media haben ihre eigenen Regeln zum Teilen. Wie oft man Blogbeiträge auf den einzelnen Netzwerken veröffentlichen kann, hängt individuell von dem jeweiligen sozialen Netzwerk sowie von dem eigenen Post-Verhalten ab.

Der ideale Blog hat 6-8 Beiträge im Monat, die in den Social Media geteilt werden. Der Social Media Studie zufolge sind bei Twitter drei Tweets pro Tag optimal. Währenddessen reichen auf Facebook höchstens zwei Posts pro Tag, da die User-Beteiligung nach zwei Beiträgen drastisch abnimmt. Bei Pinterest sorgen 5 Pins pro Tag und mehr für eine aktive User-Beteiligung, dies gilt auch für Instagram. Dafür genügt bei LinkedIn ein Beitrag am Tag.

Das automatisierte Posten von Blogbeiträgen gelingt besonders leicht mit dem Wordpress Plugin Blog2Social. Mit wenigen Klicks kann das Posten in den unterschiedlichen Social Media geplant und optimal individualisiert werden. Bereits in der Free-Version stehen viele Netzwerke und Funktionen zur Verfügung.





Das WordPress Social Media Plugin Blog2Social unterstützt Blogger bei Ihrem Social Media Management. Mit Blog2Social können Blogbeiträge mit individuellen Kommentaren zeitversetzt an die Social Media inklusive Seiten und Gruppen gepostet werden. Durch die Veröffentlichung der Blogbeiträge in den verschiedenen Social Media lässt sich die Sichtbarkeit und die Reichweite der Beiträge erheblich steigern.



Blog2Social ist in der Grundversion kostenlos nutzbar. Der volle Umfang der Premium-Funktionen des WordPress Social Media Plugins Blog2Social steht für alle Nutzer 30 Tage kostenlos und unverbindlich zum Test zur Verfügung.

Jetzt informieren und die Premium Funktionen von Blog2Social 30 Tage kostenlos testen: http://service.blog2social.com/de/trial



Bereits seit dem Jahr 2000 entwickelt die ADENION GmbH Onlinedienste für Content Marketing, PR und Social Media und unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der täglichen Online-Kommunikation. Zahlreiche namhafte Unternehmen und Agenturen, wie z. B. Generali Versicherungen, die Linda AG, Edelman oder Havas Worldwide verwenden für die effiziente Umsetzung ihrer Kommunikationsaufgaben die nützlichen Dienste wie CM-Gateway und Blog2Social für die Distribution von Blogartikeln, Social Media News, Bildern und Dokumenten oder PR-Gateway, für die Distribution von Pressemitteilungen.



Die ADENION GmbH entwickelt innovative Online-Dienste, um Unternehmen, Organisationen und Agenturen zu unterstützen, diese neuen Herausforderungen zu meistern. Zusätzlich begleitet die ADENION GmbH Unternehmer und Kommunikatoren in der ADENION Academy (http://academy.adenion.de/) mit Fachwissen rund um die Themen Social Media, Content Marketing und Online-PR.

