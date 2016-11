Neue Geschäfsleitung für die PTV Group in UK und Skandinavien

09.11.2016.



Die neue Geschäftsleitung hat nach der Übernahme der Distribution Planning Software International Ltd. (DPS) durch die PTV Group ihre Arbeit aufgenommen. Beide Unternehmen adressieren mit Software für die Tourenplanung den Transportlogistikmarkt und dehnen damit die internationale Marktabdeckung für ihre Produkte weiter aus.





Der bisherige alleinige Eigentümer und Firmengründer von DPS Paul Palmer (65) hat 100 Prozent des Unternehmens an die PTV Group verkauft. Er bleibt mit seinem Know-how in neuer, beratender Rolle dem Unternehmen erhalten.





Neue Geschäftsleitung in UK



Constantin Lutz (40) und James de Roo (48) wurden im Oktober 2016 als neue Geschäftsführer der DPS Ltd. bestellt und sind künftig für die Geschäfte in UK verantwortlich.



Constantin Lutz ist seit vielen Jahren in leitender Funktion bei der PTV Group am Hauptsitz in Karlsruhe tätig. Als Vice President Sales & Marketing Logistics Software verantwortet er auch das weltweite Logistikgeschäft der Firmengruppe. "Gemeinsam mit dem Produktportfolio von DPS haben wir für jeden Logistikleiter und Disponenten jetzt eine passende Lösung zur Hand: von der klassischen Routenplanung und Transportkostenkalkulation über smarte Tourenplanung in der Cloud bis hin zu umfassenden Transportoptimierungsaufgaben", erläutert Lutz.



Der US-Amerikaner James De Roo kam mit reichlich Vertriebs- und Marketingerfahrung 2010 zur PTV, um den Vertrieb der hauseigenen Softwareprodukte, insbesondere in UK, auf- und auszubauen. Er begleitet jetzt in neuer Funktion als Geschäftsführer die Geschäfte am neuen Firmensitz in Halesowen bei Birmingham. De Roo: "Ich freue mich darauf, mit den neuen Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben."





Neue Geschäftsleitung in Skandinavien



DPS bringt in die PTV-Gruppe auch eine Niederlassung im schwedischen Göteborg mit ein. Von dort aus sollen künftig die gesamten Geschäfte der PTV in Skandinavien weiter ausgebaut werden. Die Federführung hat Dyon van Gaans (53) übernommen, der bereits als Geschäftsführer der PTV Benelux viele Jahre erfolgreich in der Logistikbranche ist. Van Gaans erläutert: "Skandinavien ist ein sehr interessanter Markt, der durch seine Weitläufigkeit viele Herausforderungen birgt, wenn es darum geht, Kosten zu sparen. Dabei können wir mit unseren Tools Transportlogistikunternehmen tatkräftig unterstützen."







