Doppelt reizvoll anzuschauen: Der Heiz-Kamineinsatz "über Eck"

Gewaltige Dimensionen: Bis zu einem Meter freie Sicht auf die Flammen

Leuchtendes Feuer gleich von zwei Seiten

(firmenpresse) - Da sieht man gerne zweimal hin: Auf das Feuer, das sich bei der Eckversion eines Heiz-Kamineinsatzes wie dem "Sera ES" von LEDA nicht nur von vorne, sondern auch von der Seite beobachten lässt. So ergeben sich ganz neue Perspektiven und interessante Blickwinkel auf das faszinierende Spiel der Flammen.

Der Einsatz ist das Herzstück jeder Kaminanlage. Der Gusskorpus mit den rahmenlosen, hochschiebbaren und - zwecks Reinigung - sogar weit aufklappbaren Sichtscheiben steht für eine effiziente Verbrennung und schadstoffarmes Heizen. Der mit Schamotte ausgekleidete Brennraum wurde speziell für den Einsatz von Brennholz optimiert, wobei der Betrieb mit einem optionalen Außenluftanschluss besonders energiesparend sein kann. Dabei wird der zur Verbrennung nötige Sauerstoff nicht aus dem Raum gezogen, sondern von außen in den Brennraum geleitet.

Gewaltige Dimensionen: Bis zu einem Meter freie Sicht auf die Flammen

Die Maße der "Sera"-Ecksicht-Modelle sind beachtlich: Wahlweise 55, 78 oder sogar 100 cm breit, zeigen sich die züngelnden Flammen hinter der Sichtscheibe. Das bietet dem Betrachter den offenen Blick aufs Feuer. Und lässt einen hier nicht nur gedanklich in die Ferne schweifen, sondern gewiss auch mal "um die Ecke" denken.

Neben der Eckvariante gibt es auch die als Raumteiler einsetzbare Durchsicht-Version mit dem Blick aus zwei gegenüberliegenden Seiten. Und darüber hinaus schließlich die dreiseitige Panoramaausführung für noch mehr Feuergenuss. Zusätzlich bietet LEDA, einer der führenden deutschen Hersteller modernster Heiztechnik, viele Modelle auch mit zukunftsweisender Wassertechnik an.

Alle Feuerstätten sind aus solidem, hochwertigem Qualitätsguss gefertigt. Extrem hitzebelastbar, formstabil und besonders wärmeleitend hat dieser Werkstoff eine lange Tradition im Ofen- und Kaminbau. Mehr unter www.leda.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.leda.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

LEDA Werk GmbH & Co. KG - Viele Kompetenzen aus einem Guss



Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.



LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.



Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LEDA Werk GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

LEDA Werk GmbH & Co. KG

Anja Steenweg

Groninger Str. 10

26789 Leer

info(at)www.leda.de

+49 (0)491 60 99 0

http://www.leda.de



Datum: 10.11.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1422833

Anzahl Zeichen: 2108

Kontakt-Informationen:

Firma: LEDA Werk GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Anja Steenweg

Stadt: Leer

Telefon: +49 (0)491 60 99 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung