1. Platz: SALUS Qualitätspreis für LOGBUCH am LKH Hochsteiermark

Tolle Neuigkeiten erreichen uns aktuell aus Österreich: bei der Verleihung des steirischen Qualitätspreises SALUS 2016, der in diesem Jahr unter dem Motto "Qualität als gestaltende Kraft im Gesundheitswesen – praxisnahe Ansätze" stand, wurde das Projekt "Optimierter Patiententransport mittels Smartphone – LOGBUCH am LKH Hochsteiermark" mit dem 1. Preis ausgezeichnet! Besonders positiv wurde dabei die prozessverbessernden und ablaufoptimierenden Effekte von LOGBUCH, unserer Software für Krankenhauslogistik, Transport und Service, bewertet.

(firmenpresse) - Die Verleihung des Steirischen Qualitätspreises Gesundheit – „SALUS" im Rahmen des vom Gesundheitsfond Steiermark veranstaltetem Netzwerktreffen PlattformQ zählte auch in diesem Jahr zu den Höhepunkten der Veranstaltung. Bereits zum achten Mal vergeben, zeichnet der Preis Aktivitäten im steirischen Gesundheitswesen aus, die für die konsequente Verfolgung systematischer Qualitätsarbeit stehen. Der Preis steht aber nicht nur für diese Aktivitäten und deren Ergebnisse, vielmehr rückt er jene Menschen, Teams oder Organisationen in den Vordergrund, die mit viel Engagement und Einsatz hinter diesen Aktivitäten stehen.



Von insgesamt 13 eingereichten Projekten kürte die Qualitätssicherungskommission Steiermark schließlich „LOGBUCH am LKH Hochsteiermark“ zum diesjährigen Gewinner-Projekt.



DAS PROJEKT

Optimierter PatientInnentransport mittels Smartphone - „LOGBUCH am LKH Hochsteiermark"

(Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Stmk. KAGes)



Am LKH Hochsteiermark wurde bereits vor einigen Jahren an den Standorten Leoben und Bruck an der Mur ein Projekt zum optimierten und abgestimmten PatientInnentransport initiiert. LOGBUCH, die Software für Krankenhauslogistik der Berliner Firma DYNAMED, wurde 2013 am Standort Leoben gestartet und ist seit Projektabschluss erfolgreich in die Routine implementiert. Im Jahr 2015 wurde LOGBUCH ebenfalls am Standort Bruck an der Mur erfolgreich eingeführt.



Die Logistiksoftware, die im LKH auf Basis der vorhandenen PatientInnendaten aus dem PatientInneninformationssystem heraus angesteuert wird, gewährleistet eine hohe Effizienz der Logistikprozesse. Im Detail: Die MitarbeiterInnen des PatientInnentransportdienstes erhalten die Aufträge mittels Textnachricht auf ihr Smartphone, auf dem über die am Smartphone installierte LOGBUCH-App Statusrückmeldungen zum Transport gesetzt werden. Die Software weist die Transportaufträge vollautomatisch den jeweiligen MitarbeiterInnen zu. Täglich werden so mit Unterstützung von LOGBUCH nun rund 475 PatientInnentransporte zu bzw. von OP, CT, MR oder anderen Untersuchungen an den Standorten des LKH Hochsteiermark durchgeführt. Im Mittelpunkt steht dabei, dass der/ die „richtige" PatientIn zur „richtigen" Zeit am „richtigen" Ort ist. Der optimierte, ressourcenschonende und transparente PatientInnentransport am LKH Hochsteiermark hat eine Arbeitserleichterung für das interdisziplinäre Team an den Standorten mit sich gebracht und trägt als qualitätsverbessernde Maßnahme zur Sicherheit der PatientInnen des steirischen Verbundspitals bei.









Die DYNAMED GmbH ist eines der führenden Software-Unternehmen für Logistik, Transport und Service im Gesundheitswesen mit Sitz in Berlin. Im Jahr 1995 gegründet, liegt ihr Kerngeschäft heute in der Softwareentwicklung und Beratung für den Bereich der Krankenhauslogistik.



Mit der Software LOGBUCH hat die DYNAMED ein Komplettsystem zur Organisation der Krankenhauslogistik entwickelt, mit dessen Hilfe die logistischen Prozesse innerhalb und außerhalb eines Krankenhauses optimiert werden. Durch die hohe Integrationsfähigkeit zu anderen Systemen sowie die modulare Bauweise kann die Software in Krankenhäusern unterschiedlichster Größe eingesetzt und den jeweiligen Angaben speziell angepasst werden. Neben der Patienten-, Material- und Servicelogistik bietet die Software ebenso passende Module für u. a. die Speisenbestellung & -versorgung, die Unterhaltsreinigung, die Medizintechnik oder auch das Bettenmanagement in Krankenhäusern.



Als führende Software in der Krankenhauslogistik ist LOGBUCH in mehr als 230 Krankenhäusern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Schweden und Italien erfolgreich im Einsatz. So profitieren inzwischen mehr als 200.000 Patienten täglich von reibungslosen logistischen Abläufen.



