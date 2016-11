SYZYGY inszeniert digitales Markenerlebnis zum Launch des Mazda MX-5 RF

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Im Fru?hjahr 2017 kommt der neue Mazda MX-5 RF mit außergewo?hnlichem Fastback-Design und einer dreiteilig versenkbaren Dachkonstruktion auf den Markt. Neben den klassischen Ausstattungslinien (Exclusive-Line und Sports-Line) pra?sentiert Mazda mit der Edition Mazda MX-5 RF Ignition ein auf 250 Fahrzeuge limitiertes und exklusives Sondermodell, das ? fu?r Mazda ein Novum ? ausschließlich u?ber eine Online-Reservierung erworben werden kann.

?Wir mo?chten dieses einzigartige Fahrzeug mit einer besonderen Launch-Aktion in den Markt einfu?hren und nutzen dabei prima?r die zur Verfu?gung stehenden digitalen Kommunikationskana?le im Schulterschluss mit unserem Ha?ndlernetz. Es geht uns hier nicht nur darum, 250 Fahrzeuge zu verkaufen, sondern dem Mazda MX-5 RF als Leuchturm der Marke die Aufmerksamkeit und Besonderheit zukommen zu lassen, die ihm zustehen und gleichzeitig eine idealtypische Customer Journey abzubilden", fu?hrt Dino Damiano, Marketing Direktor Mazda Motors Deutschland GmbH, als strategische Herleitung aus.

SYZYGY Frankfurt hat fu?r diese exklusive Launch-Edition ein umfangreiches Digitalpaket konzipiert und umgesetzt. Im Mittelpunkt steht eine umfangreiche digitale Plattform fu?r das Sondermodell, die basierend auf den Mazda-Markenwerten ein emotionales Markenerlebnis mit eCommerce verknu?pft. Ein digitales Kommunikationspaket soll Reichweite und Traffic rund um den exklusiven Produkt- Launch generieren. Gleichzeitig ist die Plattform durch Schnittstellenanbindung und Dialogmodule direkt an das CRM-System des Kunden angeschlossen.

Die Prelaunch-Phase fu?r den Verkauf des Mazda-Sondermodells beginnt am 10. November 2016 mit der Live-Schaltung der Plattform sowie einer Online-Kampagne, die Banner-Werbung und Social-Media-Maßnahmen umfasst. In dieser Zeit sollen Mazda-Fans und Interessenten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie am 1. Dezember 2016 u?ber die Webplattform ihre Online-Reservierung fu?r eines der streng limitierten Sondermodelle vornehmen ko?nnen. Dafu?r mu?ssen sie eine Reservierungsgebu?hr von 1.000 Euro anzahlen. Ihre Daten werden anschließend dem Wunschha?ndler zugeordnet, der den eigentlichen Kauf dann abschließt. Am Reservierungstag selbst gilt: First come, first serve. Der Online-Auftritt (https://www.mazda.de/mx-5-rf) unterstreicht durch Anmutung und die hohen technologischen Anforderungen den Premiumcharakter des limitierten Mazda-Modells.

Mit diesem umfangreichen Launch-Paket hat das Agenturteam komplexe Maßnahmen entlang der gesamten Customer-Journey kreiert und realisiert. Im ersten Schritt soll durch die Kampagne das Interesse geweckt und auf die Plattform gelenkt werden. Auf der Plattform selbst ko?nnen sich die User dann intensiv u?ber das Produkt informieren mit dem Ziel, qualifizierte Vorverkaufs-Leads durch Reservierung fu?r den Mazda MX-5 RF zu gewinnen. SYZYGY Frankfurt hat damit fu?r das exklusive Mazda-Sondermodell eine komplette End-to-End-Lo?sung geschaffen, die bis zur U?berfu?hrung der Kundendaten zum Handel und in die CRM-Datenbank reicht.

?Die Umsetzung der anspruchsvollen Anforderungen dieser Markenplattform fu?r Mazda waren fu?r uns komplex und spannend zugleich. Mazda bei der Premiere ihrer Online-Reservierung des Mazda MX-5 RF unterstu?tzen zu du?rfen, ist eine großartige Erfahrung, die das Team noch enger an die Marke bindet?, erla?utert Andreas Schill, Account-Director bei SYZYGY Frankfurt.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im SYZYGY Gruppe.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/ebrfdz

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/telefonie/syzygy-inszeniert-digitales-markenerlebnis-zum-launch-des-mazda-mx-5-rf-49179





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/telefonie/syzygy-inszeniert-digitales-markenerlebnis-zum-launch-des-mazda-mx-5-rf-49179



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als Technologie-, Kreativ- und

Mediadienstleister rund um digitales Marketing beschäftigt die SYZYGY Gruppe: http://www.syzygy.net rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist mit Niederlassungen in Bad

Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.



Zu den Kunden gehören renommierte

Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, KfW, Mazda, McDonalds, Miele, o2 und die Techniker Krankenkasse.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SYZYGY Gruppe

PresseKontakt / Agentur:

SYZYGY Gruppe

Susan Wallenborn

Im Atzelnest 3

61352 Bad Homburg

presse(at)syzygy.de

0 61 72 / 94 88 252

http://shortpr.com/ebrfdz



Datum: 10.11.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1422857

Anzahl Zeichen: 4666

Kontakt-Informationen:

Firma: SYZYGY Gruppe

Ansprechpartner: Susan Wallenborn

Stadt: Bad Homburg

Telefon: 0 61 72 / 94 88 252





Diese Pressemitteilung wurde bisher 22 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung