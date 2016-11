Individuelle Geschenkidee zu Weihnachten per Stickerei

(firmenpresse) - Weihnachten steht vor der Tür

Es ist Ihnen wichtig, individuelle und ausgefallene Geschenke an Weihnachten zu verteilen? Unpersönliche Schenkungen mit Geld sind Ihnen schon lange viel zu langweilig? Sie wollen Ihren Liebsten zeigen, dass Sie sich wirklich Gedanken um sie machen?

Ihre Liebsten legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres und hochwertige Kleidung? Eine Stickerei auf einem kuscheligen Kleidungsstück ist nicht nur eine ausgefallene Geschenkidee, sondern auch ein klassisches Zeichen für ausgezeichnetes Stilbewusstsein.

Die Geschenkidee

Verschenken Sie personalisierte Kleidung! Eine schöne Stickerei auf einem Pullover oder einer Fleecejacke kann der oder dem Beschenkten wahre Freude bereiten. Nicht nur Namen oder Sprüche können auf Polohemden, Kochschürzen oder T-Shirts gestickt werden, sondern auch Logos!

Sie können als Vater oder Mutter, Tante oder Onkel, Oma oder Opa einem Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen eine Freude bereiten, indem Sie ein Kleidungsstück veredeln lassen, welches auf seine Weise zu seinem oder ihrem Hobby passt. Wenn Sie einen guten Spruch mit auf den Weg geben wollen, lassen Sie ihn auf das Kleidungsstück sticken!

Keine Bedruckung, sondern hochwertige Bestickung

Bei uns bedeutet Stickerei noch genau das, was es sein soll. Wir lassen die Kleidungsstücke und anderen Textilien nicht einfach durch einen Drucker laufen und ggf. nach einigen Waschungen verblasst der Druck dann wieder.

Wir besticken und das bedeutet, dass wir auf das Material aufsticken. Die Bindung, die die beiden Komponenten dann erlangen, ist untrennbar. Das Ganze sieht dann nicht nur edel aus, sondern ist zudem noch die haltbarste Variante für eine Verschönerung der Textilien.

Warmer Pullover für kalte Tage

Wer kennt nicht das Problem in Geschäften, nicht den richtigen Pullover zu finden? Er sollte warm sein und die richtige Größe haben, doch auch schön aussehen sollte er. Unschöne Logos oder lahme Sprüche erschweren oft die Suche nach dem passenden Kleidungsstück. Zudem ist der Druck irgendwann und leider viel zu schnell ausgeblichen oder blättert ab. Wenn Sie Textilien für Ihre Liebsten besticken lassen wollen, so sollten Sie wegen der hohen Langlebigkeit etwas Passendes auswählen.

Poloshirts

Echter Stil ist nicht nur Männern und Frauen wichtig, sondern auch jungen Erwachsenen. Mit einem klassischen Poloshirt und einem kreativen Logo darauf können Sie ein Kleidungsstück verschenken, dass nicht nach Weihnachten nur im Schrank herumliegt, sondern gern getragen wird. Schauen Sie sich die Interessen der Person an und entscheiden Sie: Soll lediglich der Name, ein weiser Spruch oder ein sportliches Logo das Polohemd veredeln? Mit Gewissheit können wir hohe Qualität garantieren.

Fleece für Gemütliche

Ein gemütlicher Abend auf der Couch ist ohne die passende Fleecedecke oder -jacke gerne mal ungemütlich. Wenn Sie gern bei den Menschen sein wollen, ohne dabei anwesend zu sein und diese Sie in Erinnerung behalten sollen, dann entscheiden Sie sich für eine Bestickung von Fleecetextilien. Die hochwertige Veredelung durch dieses Verfahren ist in ihrer Langlebigkeit nicht zu übertreffen. Somit verschenken Sie eine Garantie für warme Abende. Eingekuschelt in personalisiertem Fleece werden diese Abende mit warmem Herzen verbracht.

Das eigene Logo

Vielleicht wollen Sie den Familiennamen mit einem schönen selbstgestalteten Logo auf die Kleidung bringen, damit jedes Familienmitglied Freude daran haben kann. Eventuell aber auch für den besten Freund oder die Freundin ein ausgefallenes Logo, was Sie mit ihm oder Ihr verbindet. Sie haben die freie Verfügung über die Gestaltung des Motives. Auf diese Weise können Sie ausgefallene Geschenke an Weihnachten verteilen.

Ausgezeichnete Qualität

Mit der Bestickung von Textilien garantieren wir eine hochwertige Qualität und ausgezeichnete Langlebigkeit. Unser Stickverfahren gewährleistet auch nach mehrmaligem Waschen dieselbe Qualität wie zu Anfang. Nicht ohne Grund bieten wir keine Bedruckung an: Die Menschen, die Sie beschenken werden, sollen eine ausgesprochen lange Freude daran haben. Deshalb besticken wir ausschließlich Textilien nach Ihren Wünschen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.selbst-besticken.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als reine Stickerei erstellen wir seit dem Jahr 2010 bestickte Kleidung aller Art in Groß- und Einzelanfertigungen. Dabei gehören sowohl Unternehmen, Vereine sowie auch Privatpersonen zu unserem Kundenkreis. Kundenservice und Qualität wird von uns gelebt. Kompetenz in Reinkultur.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Stickerei Online | www.selbst-besticken.de

PresseKontakt / Agentur:

Stickerei Online | www.selbst-besticken.de

Julia Losch

Waldriede 28

38518 Gifhorn

eintrag(at)selbst-besticken.de

05371

http://www.selbst-besticken.de



Datum: 10.11.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1422858

Anzahl Zeichen: 4835

Kontakt-Informationen:

Firma: Stickerei Online | www.selbst-besticken.de

Ansprechpartner: Julia Losch

Stadt: Gifhorn

Telefon: 05371





Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung