Toys"R"Us eröffnet ersten Fun Experience Markt in Zentraleuropa

Neues Marktkonzept wird erstmals in Vösendorf gezeigt

(firmenpresse) - Vom 17. bis 19. November 2016 feiert der Spielwarenhändler Toys"R"Us Wiedereröffnung des Marktes in der SCS (Shopping City Süd) in Vösendorf bei Wien. Neben einem bunten Rahmenprogramm sowie Eröffnungsangeboten präsentiert Toys"R"Us mit dem Fun Experience Ladenbaukonzept ein vollkommen neues Einkaufserlebnis im deutschsprachigen Raum Zentraleuropa.

Haid, 10. November 2016 - Als einen der ersten Märkte in Österreich eröffnete der Spielwarenhändler Toys"R"Us 1992 die Filiale in der SCS in Vösendorf. 2016 ist erneut ein ganz besonderes Jahr für den Standort, denn er wurde in den vergangenen Wochen einer umfassenden Renovierung unterzogen und zum ersten Fun Experience Markt von Toys"R"Us in Zentraleuropa umgebaut. Die Wiedereröffnung findet von Donnerstag, den 17. November 2016, bis Samstag, den 19. November 2016, statt. Familien sowie große und kleine Spielwaren-Fans sind herzlich zum bunten Rahmenprogramm mit zahlreichen Eröffnungsangeboten eingeladen.

"Durch die Umstellung auf unser neustes Ladenbaukonzept erwartet unsere Kunden ein völlig neues Einkaufserlebnis. Dieses entsteht zum einen durch ein verbessertes Ambiente: Breite Verkaufsgänge, optimierte Boden- und Wandgestaltungen sowie Beleuchtung als auch eine verbesserte Übersichtlichkeit durch die erhöhte Anzahl niedriger Regale schaffen in unserem Markt in der Shopping City Süd eine Wohlfühlatmosphäre", berichtet Franz Schweighofer, Geschäftsführer von Toys"R"Us in Österreich.

Auf rund 3.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ziehen mehr als 30.000 Artikel in das Sortiment. Dabei ist das von Toys"R"Us bekannte Angebot an Spielwaren, Babybedarf sowie Outdoor-, Multimedia- und Sportartikeln. Auch die beliebten Marken wie LEGO, Playmobil, Barbie und Schleich erhalten feste Stammplätze auf der Fläche.

"Fun Experience geht allerdings noch einen entscheidenden Schritt weiter. Im Fokus des Einrichtungskonzepts stehen Spaß- und Mitmachelemente zum Anfassen. Aktive Spielerlebnisse werden hier bereits beim Einkauf geschaffen, sodass der Besuch im Markt doppelt Spaß macht", erklärt Dr. Wolfgang Link, Präsident, Toys"R"Us Europe.

Die Vösendorf-Filiale am Nordring wird unter anderem mit einer vier Meter hohen Giraffe und einem drei Meter langen Baby-T-Rex ausgestattet. Darüber hinaus können sich Kinder auf den "Magischen Spiegel" freuen, bei dem lustige Figuren, wie beispielsweise Mickey Maus, wie von Zauberhand die Bewegungen nachahmen.

Während der Eröffnungstage warten weitere Highlights auf alle Besucher wie unter anderem ein Ballonkünstler, eine Kinderschmink-Station, zahlreiche Spiele für Kinder sowie ein Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis drei Kurzurlaube für Familien in einem Kinderhotel Europas verlost werden. Das Toys"R"Us Maskottchen - Giraffe "Geoffrey" - steht Groß wie Klein in Lebensgröße für ein gemeinsames Erinnerungsfoto zur Verfügung.

"Mit dem Umbau des Marktes in Vösendorf bei Wien folgt Toys"R"Us im deutschsprachigen Raum dem bereits in den USA erfolgreich etablierten Konzept. Toys"R"Us wird in den kommenden Jahren die bestehenden oder auch neu hinzukommenden Standorte in der Region nach diesem Konzept entwickeln", so Dr. Wolfgang Link, Präsident, Toys"R"Us Europe.

Vorbeischauen lohnt sich in jedem Fall - bei der Eröffnung des komplett erneuerten Marktes von Toys"R"Us in Vösendorf bei Wien vom 17. bis 19. November 2016.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.toysrus.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.



Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ToysRUs GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ToysRUs GmbH

Marie-Charlotte von Heyking

Köhlstraße 8

50827 Köln

heykingm(at)toysrus.com

0049 / 221 / 5972 - 418

http://www.toysrus.de



Datum: 10.11.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1422859

Anzahl Zeichen: 3639

Kontakt-Informationen:

Firma: ToysRUs GmbH

Ansprechpartner: Marie-Charlotte von Heyking

Stadt: Köln

Telefon: 0049 / 221 / 5972 - 418





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung