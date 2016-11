Robert Habeck mag Angela Merkels Politik-Stil

(ots) - Robert Habeck (47) will 2017 als Spitzenkandidat

der Grünen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Auf die Frage, ob er

und Angela Merkel ein gutes Team abgeben würden, sagt der

stellvertretende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein diese Woche

in GALA (Ausgabe 46/16, ab heute im Handel): "Was ich nach ihrer Wahl

damals gut fand, war, dass nach dieser breitbeinigen Attitüde von

Schröder und Fischer auf einmal so ein ruhiger Ton in die Politik

einzog. Diese Männer-Macker-Welt, diese jovialen Herren, die auf jede

Frage, noch bevor sie gestellt wird, die Antwort wissen (...), die

empfinde ich als ziemlich anstrengend. Aber politisch ist in den

Merkel-Jahren das Vertrauen in die Politik geschwunden."



