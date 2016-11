Holzenkamp/de Vries: Hilfspaket für Landwirtschaft kommt

(ots) - Gute Nachricht für die deutschen Landwirte



Am heutigen Donnerstag berät der Deutsche Bundestag ein Gesetz zum

Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie

zur Änderung des Einkommensteuergesetzes. Dazu erklären der

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz-Josef Holzenkamp, und der

zuständige Berichterstatter Kees de Vries:



"Die Unionsfraktion steht den Landwirten zur Seite und bringt in

der Koalition wichtige Hilfsmaßnahmen auf den Weg. Dabei gebührt dem

Koalitionspartner Dank, der sich nun doch zu den unterstützenden

Maßnahmen durchringen konnte.



Es bleibt dabei, die europäischen Gelder werden mit Mitteln aus

dem Bundeshaushalt auf 116 Millionen Euro verdoppelt. Zudem hat die

Unionsfraktion erfolgreich an der Tarifglättung für Einkommen aus der

Land- und Forstwirtschaft festgehalten: Die Landwirte können nun ihre

Gewinnschwankungen für drei Jahre anstelle der bisherigen zwei Jahre

glätten. Auf ausdrücklichen Wunsch der SPD wird dies nun aber

befristet bis 2022.



Für die Unionsfraktion hätte es ein umfassenderes Paket geben

können. So wären nach dem Willen unserer Fraktion eine unbefristete

Tarifglättung und die Aufnahme eines steuerlichen Freibetrages für

Gewinne, die zur Schuldentilgung von Liquiditätshilfedarlehen genutzt

werden, möglich gewesen.



Obwohl nicht alle Forderungen mit der SPD umzusetzen waren, ist

der Gesetzentwurf zusammen mit den bereits ergriffenen Maßnahmen wie

dem ersten Liquiditätshilfeprogramm und der im Haushalt 2017

vorgesehenen weiteren Entlastung bei der Landwirtschaftlichen

Unfallversicherung (LUV) sowie dem geplanten Bürgschaftsprogramm

insgesamt ein großer Erfolg und eine echte Hilfe für die deutsche

Landwirtschaft."







