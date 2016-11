Zoll baut Zusammenarbeit mit news aktuell bundesweit aus (FOTO)

(ots) -

Der gesamte Zoll in Deutschland versendet seine Pressemitteilungen

jetzt via news aktuell. Generalzolldirektion, Hauptzollämter und

Zollfahndungsämter veröffentlichen ihre Meldungen über das

Nachrichtennetzwerk der dpa-Tochter. Der bisherige Rahmenvertrag

wurde um 43 Dienststellen erweitert und deckt nun das komplette

Bundesgebiet ab.



"Pressemitteilungen des Zolls oder der Polizei haben bei den

Medien eine hohe Priorität. Umso wichtiger ist es, dass die

Nachrichten reibungslos vom Sender zum Empfänger gelangen. Mit

unserem Verbreitungsnetzwerk garantieren wir ein Höchstmaß an

Ausfallsicherheit", sagt Frank Stadthoewer, Geschäftsführer von news

aktuell. "Wir freuen uns, dass mittlerweile alle deutschen

Hauptzollämter auf unseren Service zurückgreifen. Insgesamt 53

Dienststellen sind ein großer Vertrauensbeweis für unsere Arbeit. Das

zeigt einmal mehr: news aktuell hat sich als zuverlässiger Dienst für

staatliche Stellen etabliert."



Inzwischen nutzen über 350 Dienststellen des öffentlichen Sektors

das Verbreitungsnetzwerk von news aktuell. Neben dem Zoll versenden

auch die gesamte Bundespolizei, Polizeidienststellen aus neun

Bundesländern sowie zahlreiche Feuerwehren ihre Pressemeldungen via

Nachrichtensatellit und Webtechnologie an die Medien. Im vergangenen

Jahr verbreitete news aktuell im Blaulicht-Bereich über 200.000

Meldungen.



Zusätzlich zum Versand veröffentlicht news aktuell alle

Blaulicht-Meldungen auch auf Presseportal.de. Die größte deutsche

Plattform für Presseinformationen zählt rund sieben Millionen Besuche

pro Monat (unabhängig ermittelt von IVW). Die Meldungen aus dem

Bereich Blaulicht sind außerdem über die Presseportal-App abrufbar

(bisher rund 600.000 Downloads). Auch die eigenen

Kommunikationsprozesse von Zoll, Polizei und Feuerwehr unterstützt

news aktuell: Sämtliche Meldungen werden automatisch an interne



Kreise, Intranets und auch öffentliche Webseiten ausgeliefert.



Hauptzollämter (43 Dienststellen):

Aachen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Darmstadt,

Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main -

Flughafen, Frankfurt (Oder), Gießen, Hamburg Hafen, Hamburg Jonas,

Hamburg Stadt, Hannover, Heilbronn, Itzehoe, Karlsruhe, Kiel,

Koblenz, Köln, Krefeld, Landshut, Lörrach, Magdeburg, München,

Münster, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Potsdam, Regensburg,

Rosenheim, Saarbrücken, Schweinfurt, Singen, Stralsund, Stuttgart und

Ulm.



Zollfahndungsämter (acht Dienststellen):

Berlin-Brandenburg, Dresden, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg,

Hannover, München und Stuttgart.



Alle aktuellen Pressemeldungen des deutschen Zolls:

www.presseportal.de/blaulicht/d/zoll



Komplette Dienststellenübersicht:

www.presseportal.de/blaulicht/dienststellen



Alle aktuellen Presseberichte aus dem Bereich Blaulicht:

www.presseportal.de/blaulicht







Pressekontakt:

Jens Petersen

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 040/4113 - 32843

petersen(at)newsaktuell.de

http://twitter.com/jenspetersen



Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

news aktuell GmbH zoll-newsaktuell-zusammenarbeit.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1422865

Anzahl Zeichen: 3530

Kontakt-Informationen:

Firma: news aktuell GmbH zoll-newsaktuell-zusammenarbeit.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 20 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung