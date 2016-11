Trauern gehört zum Leben - Wann psychotherapeutische Unterstützung sinnvoll ist

(ots) - Der Verlust von geliebten Menschen durch den Tod

trifft jeden anders. Abhängig von Alter, Todesart, familiärer Rolle,

Nähe des Arbeitskollegen oder Enge der Freundschaft reagieren wir

unterschiedlich. Auch wenn in unserer schnelllebigen Gesellschaft ein

Trauerjahr nicht mehr "in" ist, benötigen wir Rituale und Zeit, um

von unseren Lieben in Ruhe Abschied zu nehmen. Viele sind erstaunt

über die eigenen psychischen und oft sogar körperlichen Reaktionen,

in denen sich die Trauer zeigt. Obwohl "Trauern" in allen Kulturen

gesellschaftlich anerkannt ist, kommen einige mit dem Ausmaß der

eigenen Reaktionen nicht klar. Spätestens ab diesem Punkt, wenn

Trauer überzogen oder trotz enger Beziehung zum Toten komplett

negiert wird, ist psychotherapeutische Unterstützung notwendig.



Obwohl jeder Hinterbliebene höchst individuell trauert, durchläuft

der Trauerprozess im Normalfall vier Phasen: Zuerst soll der

tatsächliche Verlust des verstorbenen Menschen akzeptiert werden.

Danach sollen die Emotionen und die seelischen und/oder körperlichen

Schmerzen ihren Raum erhalten. Anschließend können sich die

Hinterbliebenen darauf einstellen, dass sie Aufgaben des Verstorbenen

- im Sinne alltäglicher Arbeitsteilung - an andere abgeben können. Zu

guter Letzt gestattet man sich selbst, die emotionale Bindung zu

lockern, in neue Beziehungen zu investieren und den Toten auch in

seinen eigenen Gefühlen loszulassen. Wenn der Trauerprozess in einer

dieser Phasen für einen längeren Zeitraum stagniert, also

letztendlich nie ganz abgeschlossen wird, ist es möglich, dass eine

solche Blockade zu einer psychischen Störung führt, die

therapeutischer Unterstützung bedarf.



Hinterbliebenenberatung und psychotherapeutische Ansätze können

Bestandteile der Trauerbewältigung sein. Insbesondere therapeutische

Ansätze lassen sich stark an den persönlichen Kontext des



Hinterbliebenen anpassen. Im Grunde sind alle gängigen

psychotherapeutischen Verfahren geeignet, um dem Verlust - der

manchmal an ein Trauma grenzt - zu begegnen. Vor allem Psychoanalyse,

Psychodrama und Verhaltenstherapie gelten als hilfreich. Darüber

hinaus gibt es speziell für den Trauerfall entwickelte therapeutische

Begleitmöglichkeiten. Unter anderem helfen dem Trauernden die

Regrief-Therapie (Beendigung von Ersatzhandlungen) oder die

Einführung von Ritualen.







Ansprechpartner Presse:

Ulrike Propach

Kommunikationsmanagement

Tel. 08342 - 91 83 471

Fax 08342 - 91 83 473

Mobil 0178 - 41 55 391

presse(at)therapie.de





Ansprechpartner therapie.de:

"pro psychotherapie e.V."

Dipl.-Psych. Fritz Propach

Landwehrstr. 35

80336 München

Tel. 089 - 72 99 75 36

Fax 089 - 72 99 75 38

psyche(at)therapie.de

www.therapie.de



Original-Content von: pro psychotherapie e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

pro psychotherapie e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1422866

Anzahl Zeichen: 3174

Kontakt-Informationen:

Firma: pro psychotherapie e.V.

Stadt: -------------------------------------------------------------- Info-Bereich Trauer http:





Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung