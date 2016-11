Drittes Quartal 2016: Starke Nachfrage nach KfW-Förderung in Deutschland

- Mit 54,6 Mrd. EUR erneut starkes Fördervolumen

- Inländische Förderung um 6 % höher als Vorjahr

- Internationale Finanzierungen nach Ausnahmejahr 2015 bei 13,2

Mrd. EUR

- Konzerngewinn mit 1,3 Mrd. EUR über Erwartung

- Fortschritte in der Digitalisierung



Die KfW Bankengruppe hat in den ersten neun Monaten 2016 ein

Fördervolumen von insgesamt 54,6 Mrd. EUR verzeichnet

(Vorjahreszeitraum 59,5 Mrd. EUR, -8,2 %). Die inländische Förderung

erreichte in diesem Zeitraum ein hohes Zusagevolumen von 40,8 Mrd.

EUR (38,6 Mrd. EUR, +6 %) und konnte damit den Vorjahreswert um mehr

als 2 Mrd. EUR übertreffen. Insbesondere die starke Nachfrage nach

energieeffizientem Wohnraum sowie die Unternehmensinvestitionen in

Energieeffizienzvorhaben haben zu diesem Anstieg beigetragen. Das

Geschäftsvolumen der internationalen Finanzierungen der KfW ist auf

13,2 Mrd. EUR (20,3 Mrd. EUR, -35 %) zurückgegangen. Zu dieser

Entwicklung führte hauptsächlich das Neuzusagevolumen der KfW

IPEX-Bank mit 8,6 Mrd. EUR (16,3 Mrd. EUR, -47,1 %); die KfW

IPEX-Bank hatte im Vorjahr, geprägt durch eine Kumulierung von

Sondergeschäften und Marktentwicklungen, ein sehr hohes Zusagevolumen

verzeichnet. Die Neuzusagen der DEG betrugen zum dritten Quartal 0,7

Mrd. EUR (0,8 Mrd. EUR, -9,8 %). Positiv beigetragen hingegen hat der

Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank mit 3,8 Mrd. EUR (3,1 Mrd. EUR,

+20,8 %).



"Die starke Nachfrage nach KfW-Förderung spiegelt die robuste

Konjunktur in Deutschland wider. Das sind gute Nachrichten. Dennoch

muss sich die deutsche Wirtschaft noch stärker den Herausforderungen

der Digitalisierung stellen", sagt Dr. Ulrich Schröder,

Vorstandsvorsitzender der KfW und betont zugleich, dass dies auch für

eine Förderbank wie die KfW gelte.



Mit der Anbindung erster gewerblicher KfW-Produkte an die neue



Fördermittelplattform "Bankdurchleitung Online 2.0" stellt die

Mittelstandsbank der KfW den Zugang zum Förderkredit und die

Zusammenarbeit mit den Finanzierungspartnern auf eine neue digitale

Grundlage. Wie bei wohnwirtschaftlichen Produkten kann damit eine

Förderbestätigung jetzt auch für erste gewerbliche Produkte innerhalb

weniger Sekunden online erfolgen. Die digitale Förderkreditzusage

wird zunächst von der Deutschen Bank und der Postbank für den

"KfW-Unternehmerkredit" sowie das "ERP-Regionalförderprogramm"

umgesetzt. Weitere gewerbliche Produkte und Finanzierungspartner

folgen in 2017.



Im Juni 2016 hat die KfW außerdem das Zuschussportal eingeführt,

über das Zuschüsse digital, einfach und schnell beantragt werden

können. Für das erste KfW-Produkt "Energieeffizient Sanieren -

Investitionszuschuss" können private Bauherren ihren Förderantrag nun

online bei der KfW stellen und erhalten innerhalb weniger Augenblicke

ihre Förderzusage.



Zudem hat die KfW im September 2016 in ihren neuen Frankfurter

Räumlichkeiten ein Innovationlab eröffnet. Von dort werden unter

Leitung eines Chief Digital Officers digitale Projekte in allen

Teilen der Bank begleitet.



Mit einem Konzerngewinn von 1.348 Mio. EUR (1.730 Mio. EUR) hat

sich die Ertragslage zwar, wie prognostiziert, gegenüber dem Vorjahr

rückläufig entwickelt, bewegt sich aber dennoch oberhalb der

Erwartungen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf das durch

positive Sondereffekte beeinflusste Bewertungsergebnis sowie auf die

im aktuellen Niedrigzinsumfeld rückläufigen Belastungen aus der

Förderung zurückzuführen.



"Auch im dritten Quartal hat sich das Ergebnis der KfW weiter

positiv entwickelt. Hierbei profitiert die KfW auch in diesem Jahr

von verschiedenen Sondereffekten. Für das Gesamtjahr erwarten wir ein

gegenüber 2015 rückläufiges, aber dennoch überdurchschnittliches

Ergebnis", sagt Dr. Schröder.



Das Betriebsergebnis vor Bewertungen (vor Förderleistung) beläuft

sich auf 1.458 Mio. EUR (1.510 Mio. EUR). Dabei stellt der

Zinsüberschuss (vor Förderleistung) in Höhe von 2.080 Mio. EUR (2.106

Mio. EUR) auf Basis der weiterhin guten Refinanzierungsmöglichkeiten

der KfW unverändert die wesentliche Ertragsquelle dar.



Die erbrachte Förderleistung - im Wesentlichen Zinsverbilligungen

aus dem Neugeschäft 2016 - liegt mit 136 Mio. EUR aufgrund des im

aktuellen Zinsumfeld weiterhin geringen Verbilligungsspielraums

deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (243 Mio. EUR).



Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft hat die Ertragslage moderat

mit 77 Mio. EUR (+37 Mio. EUR) belastet. Hierbei wurde der

Wertberichtigungsbedarf, der insbesondere in den Geschäftsfeldern

Export- und Projektfinanzierung sowie Förderung Entwicklungs- und

Schwellenländer zu verzeichnen war, durch positive Sondereffekte in

Form von Eingängen auf bereits abgeschriebene Forderungen

größtenteils kompensiert.



Das Beteiligungs- und Wertpapierergebnis in Höhe von 42 Mio. EUR

(165 Mio. EUR) ist vor allem auf das Beteiligungsergebnis der DEG

zurückzuführen.



Die rein IFRS-bedingten Effekte aus der Bewertung von Derivaten,

die in geschlossenen Risikopositionen ausschließlich zu

Sicherungszwecken eingesetzt werden, haben die Ertragslage mit 43

Mio. EUR (+187 Mio. EUR) belastet.



Die Bilanzsumme liegt mit 497,2 Mrd. EUR leicht unter dem Niveau

des 31.12.2015 (503,0 Mrd. EUR).



Die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten des Konzerns haben

sich im dritten Quartal stabil entwickelt. Die Gesamtkapitalquote

beträgt bei sinngemäßer Anwendung des IRBA 21,7 % (30.06.2016: 21,5

%). Seit Jahresbeginn unterliegt die KfW der aufsichtsrechtlichen

Meldepflicht für Kapitalquoten. Bis zur angestrebten

aufsichtsrechtlichen Zulassung zum IRBA meldet die KfW an die

Bankaufsichtsbehörden gemäß Kreditrisikostandardansatz (KSA), auf

dessen Basis die Gesamtkapitalquote zum 30.09.2016 bei 14,7 %

(30.06.2016: 14,7 %) liegt.



Ergebnisse der Förderaktivitäten im Einzelnen



Das Neugeschäft der Mittelstandsbank liegt mit 15,3 Mrd. EUR auf

dem Vorjahresniveau (15,4 Mrd. EUR). Damit zeigt sich die Nachfrage

nach gewerblichen Förderkrediten trotz weiterhin erschwerter

Rahmenbedingungen (globale Unsicherheitsfaktoren wie Auswirkungen des

Brexit, moderate Konjunkturerwartungen in Europa, verlangsamtes

Exportwachstum) erfreulich stabil.



Mit einem Zusagevolumen von 7,8 Mrd. EUR (6,9 Mrd. EUR) konnte im

Förderschwerpunkt Umwelt/Energie das Vorjahresniveau deutlich

übertroffen werden. Haupttreiber ist das in 2015 neu ausgerichtete

KfW-Energieeffizienzprogramm mit einem Anstieg auf 3,9 Mrd. EUR (2,7

Mrd. EUR). Die Förderung Erneuerbarer Energien ist mit 3,1 Mrd. EUR

leicht rückläufig (3,4 Mrd. EUR).



Im Bereich Gründung und allgemeine Unternehmensfinanzierung liegt

das Zusagevolumen mit 7,1 Mrd. EUR unter dem Vorjahreswert (8,1 Mrd.

EUR). Der Grund hierfür ist die rückläufige Entwicklung im

KfW-Unternehmerkredit (4,1 Mrd. EUR; Vorjahreszeitraum: 5,0 Mrd.

EUR). Die Gründungsfinanzierung entwickelt sich mit 2,5 Mrd. EUR

weiterhin positiv und liegt damit nahezu auf dem bereits sehr starken

Vorjahresniveau (2,7 Mrd. EUR).



Die Förderung im Bereich Innovation zeigt sich gegenüber dem

Vorjahr stabil (0,4 Mrd. EUR; wie im Vorjahreszeitraum).



Im Geschäftsfeld Kommunal- und Privatkundenbank/Kreditinstitute

wurde im dritten Quartal 2016 ein Fördervolumen von 25,4 Mrd. EUR

(23,2 Mrd. EUR) zugesagt. Starke Zuwächse verzeichneten die Programme

Energieeffizient Bauen und Sanieren und Individualfinanzierung

Banken.



Beflügelt von der robusten Baukonjunktur markierte der Bereich

Wohnen mit einem Neuzusagevolumen über 15,2 Mrd. EUR (12,9 Mrd. EUR)

einen neuen Höchststand. Die kräftigsten Impulse gingen dabei von den

Programmen Energieeffizient Bauen und Sanieren aus, in denen

Investitionen in den energetisch hochwertigen Neubau und die

energieeffiziente Sanierung von Bestandsimmobilien gefördert werden.



Der Bereich Infrastrukturfinanzierung verzeichnete mit 3,3 Mrd.

EUR (3,4 Mrd. EUR) eine stabile Zusageentwicklung. Darin enthalten

sind 480 Mio. EUR für die Sonderfazilität "Flüchtlingsunterkünfte",

mit der die KfW den Kommunen Anfang dieses Jahres nochmals zinslose

Darlehen zur Verfügung stellte.



Im Förderschwerpunkt Bildung ist die Nachfrage mit 1,6 Mrd. EUR

(1,9 Mrd. EUR) leicht zurückgegangen.



Mit einem Zusagevolumen über 1,8 Mrd. EUR (0,9 Mrd. EUR) leistete

auch der Förderschwerpunkt Individualfinanzierung Banken einen

wesentlichen Beitrag zu dem sehr erfolgreichen Ergebnis. Deutliche

Zuwächse wurden hier bei den Programmen zur Unterstützung von

Leasinginvestitionsfinanzierungen über Globaldarlehen sowie bei der

Refinanzierung bundesgedeckter Exportkredite erzielt.



Rückläufig war, aufgrund von Vorzieheffekten im Vorjahr, hingegen

das Zusagevolumen in der Allgemeinen Refinanzierung für

Landesförderinstitute mit 3,5 Mrd. EUR (4,1 Mrd. EUR).



Im Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung, das die KfW

IPEX-Bank verantwortet, wurde Neugeschäft in Höhe von 8,6 Mrd. EUR

(16,3 Mrd. EUR) zugesagt. Wie bereits in den beiden Vorquartalen lag

das Zusagevolumen damit weiter deutlich unter dem Niveau des

Ausnahmejahres 2015, in dem eine Kumulierung von Sondergeschäften und

Marktentwicklungen zu einer Überzeichnung des Neugeschäftsvolumens

geführt hatte. Mit einigen größeren Finanzierungsabschlüssen, die für

das vierte Quartal erwartet werden, dürfte sich das Zusagevolumen zum

Jahresende in etwa wieder auf dem Niveau der Vorjahre bewegen. Im

Einzelnen trug die Sparte Energie und Umwelt in einem schwierigen

Marktumfeld 2,1 Mrd. EUR (2,7 Mrd. EUR) zum Zusagevolumen bei,

gefolgt von den Sparten Finanzinstitutionen und Trade Finance mit 1,5

Mrd. EUR (1,6 Mrd. EUR) sowie Luftfahrt und Schienenverkehr mit 1,3

Mrd. EUR (2,4 Mrd. EUR).



Das Zusagevolumen im Geschäftsfeld Förderung der Entwicklungs- und

Schwellenländer lag bei 4,5 Mrd. EUR (4,0 Mrd. EUR). Der

Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank hat sein Zusagevolumen zum

dritten Quartal 2016 mit 3,8 Mrd. EUR (3,1 Mrd. EUR) weiter steigern

können. Knapp die Hälfte der Zusagen ging an Entwicklungs- und

Schwellenländer in Asien, ein weiteres Viertel unterstützte Programme

und Projekte in Afrika und dem Nahen Osten. Insgesamt kamen davon 54

% dem Klima- und Umweltschutz zugute. In einem herausfordernden

Marktumfeld sagte die DEG zum 30.09.2016 für Investitionen privater

Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern 736 Mio. EUR (816

Mio. EUR) zu. Für deutsche Unternehmen, einem strategischen

Schwerpunkt, sagte die DEG erfreuliche 151 Mio. EUR (119 Mio. EUR)

zu. Finanzierungen für die Agrar- und Ernährungswirtschaft konnten

mit 103 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden (45 Mio. EUR). 282 Mio.

EUR des Neugeschäfts entfielen auf Vorhaben in Asien (257 Mio. EUR).



Im Geschäftsfeld Finanzmärkte lag das Fördervolumen per 30.09.2016

bei 711 Mio. EUR. Davon entfielen rund 75 % auf Investitionen in

Verbriefungstransaktionen im Bereich der kapitalmarktorientierten

Mittelstandsförderung. Investitionen im Rahmen des

Green-Bond-Portfolios zur Förderung von Klima- und

Umweltschutzprojekten trugen etwa ein Viertel zum Fördervolumen bei.



Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäftes über die internationalen

Kapitalmärkte hat die KfW in den ersten neun Monaten langfristige

Mittel im Gegenwert von 61,1 Mrd. EUR aufgenommen. Neben den beiden

Hauptwährungen Euro und US-Dollar (per 30.09. Anteil 38 % und 46 % am

Gesamtvolumen) wurden Anleihen in elf weiteren Währungen emittiert,

darunter ist das britische Pfund die drittstärkste Währung (per

30.09. Anteil 8 %). Für das Gesamtjahr ist eine Mittelaufnahme von

insgesamt 70-75 Mrd. EUR vorgesehen.



** Die vollständige Presseerklärung mit der tabellarische

Übersicht der Geschäftszahlen finden Sie unter www.kfw.de.



Service: Eine tabellarische Übersicht der Geschäfts- und

Förderzahlen steht auf www.kfw.de/geschaeftszahlen zum Download

bereit.







