Art&More Bilderrahmen Rhein-Main und das kreative Team um Klaus Walden bieten jetzt neu einen Service der ganz besonderen ART: Die DARTenbank zur Erfassung von Kunstsammlungen in Unternehmen.

Art&More Erfassung von Bildern für die Erstellung einer Kunstdatenbank für Unternehmen

(firmenpresse) - Art&More hat schon viele ausgefallene Projekte und Aufträge für Kunden in ganz Deutschland realisiert, doch diese Anfrage einer Bank mit Sitz in Frankfurt war eine ganz besondere Herausforderung.



Die Bank mit deutschlandweiten Niederlassungen wurde über viele Jahre sukzessiv und dezentral mit Bildern verschiedener Formate bestückt. So hatte zum Zeitpunkt des Auftrags jede Niederlassung ihre eigenen Bilder und Kunstwerke und ein Gesamtüberblick aller gesammelten Werke war für die Bank kaum möglich. Auch die Rückführung von Bildern verschiedener Formate und Stile, die sich aus der Schließung von Niederlassungen oder durch Umzüge ergaben, stellte eine große Herausforderung dar.



Es gab drei zentrale Anforderungen der Bank, die es zu lösen galt: Wie können die Bilder aller Niederlassungen erfasst und gelagert werden, so dass man zukünftig jederzeit Zugriff darauf hat? Wie kann man die Kunstwerke fachgerecht verpacken und lagern? Wo sollen diese Bilder gelagert werden und wie wird sichergestellt, dass ganz bestimmte Werke mit einem Handgriff (oder einem Klick) gefunden werden?



Art&More konnte auf alle Fragen und Anforderungen der Bank rund um die Erfassung und fachgerechte Lagerung sowie die Datenerfassung der verschiedenen Kunstsammlungen professionelle Lösungen anbieten. In 2014 begann das Projekt mit der Erfassung von 845 Bildern, die deutschlandweit zu zwei Lagern nach Frankfurt geschickt wurden.



Es handelte sich bei den über 800 Bildern um ganz verschiedene Formate, Stile und Werte. Vom Poster über das Aquarell bis hin zum Ölbild war alles dabei. Ob Kleinformat oder überdimensionales Bild. Jedes Bild wurde von dem Experten Team von Art&More erst ausgepackt, dann fotografiert und erfasst und zuletzt noch fachgerecht, d.h. gegen Umwelteinflüsse geschützt und lagerfähig, verpackt. Die Projektdauer belief sich auf circa 2 Jahre. Nun befindet sich im Lager in Frankfurt auf jedem verpackten Bild auf der Rückseite zur Dokumentation ein Miniaturbild des Kunstwerks. So kann das Bild leicht identifiziert und im Lager gefunden werden.





Neben der Erfassung aller Kunstwerke hat Art&More durch internes Know-How auch eine individuelle, dem Bedarf entsprechende Kunstdatenbank programmiert, welche dem Kunden nun ermöglicht, jedes einzelne Kunstwerk nach Künstler, Größe des Bilds, Rahmenfarbe und Titel des Kunstwerk etc. zu recherchieren. Auf Knopfdruck kann das Unternehmen nun den Standort jedes einzelnen Bildes feststellen. Neben immensen Einsparungen durch das zentrale Erfassen des Inventars und dem verringerten Suchaufwand, kann nun mittels der DARTenbank auch Transparenz geschaffen werden. Das Unternehmen weiß nun genau, welche Werke und Werte in den Niederlassungen vorhanden sind und kann entschließen, Werke zu transferieren oder im Wechsel in den Niederlassungen auszutauschen, ohne Kosten für die Anschaffung neuer Bilder produzieren zu müssen.

Zusätzlich zu der Programmierung der DARTenbank - Dokumentation von Kunstwerken durch Art&More, erfolgte auch eine Schulung der Mitarbeiter zur Bedienung der userfreundlichen Datenbank.



Betrachtet man die Einsparmöglichkeiten durch Transparenz und Erfassung aber auch Werterhaltung der Kunstwerke, stellt das Projekt und die eigene Kunstdatenbank für alle Unternehmen mit Niederlassungen ein immenses Potenzial für die Zukunft dar.









Art&More ist eine Bilderrahmen-Fachwerkstatt mit über 20 jähriger Erfahrung bei der individuellen Anfertigung von Bilderrahmen und Passepartouts nach Maß. Im Herzen des Rhein-Main-Gebiets erhalten Sie alles aus einer Hand: Digitaldrucke, Fine-Art Printing, Alu-Dibond Bilder, Acrylglas Fotos sowie Leinwanddrucke. Wir fertigen individuell, fachgerecht und kompetent in unseren eigenen Räumlichkeiten in Raunheim. Professionelle Aufhängsysteme für Bilder und Rahmen runden unser Produktangebot ab. Als Full-Service-Provider stehen wir für Serviceleistungen wie die professionelle Ausstattung gewerblicher Objekte, vor Ort Montage-Services und viele weitere Dienstleistungen rund um Ihre Bilderrahmen zur Verfügung.



Art&More Bilder und Leisten GmbH

