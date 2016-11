Schwartz Public Relations hilft Lernroboter Dash beim Deutschlandstart

(firmenpresse) - München, 10.11.2016 - Schwartz Public Relations übernimmt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Wonder Workshop. Die Münchner Agentur unterstützt das erfolgreiche Unternehmen aus dem Silicon Valley in allen Bereichen der Medienarbeit in Deutschland. Im Fokus steht dabei der Lernroboter "Dash", den Wonder Workshop mit dem Ziel entwickelt hat, Kinder spielerisch ans Programmieren heranzuführen. Neben Produkt-PR, mit der die Wahrnehmung des Lernroboters vor allem in Familien-, Eltern- und Tagesmedien erhöht werden soll, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Beteiligung Wonder Workshops an der gesellschaftlichen Debatte zum Thema digitale Bildung: Wie können wir unsere Kinder bestmöglich auf die Herausforderungen einer immer stärker digitalisierten (Berufs-) Welt vorbereiten und warum gehört Programmieren zu einer der wichtigsten Sprachen unserer Zeit?

Der Lernroboter "Dash" erobert seit 2014 den Markt in den USA. In den letzten beiden Jahren überzeugte er nicht nur Melinda und Bill Gates von seinen Fähigkeiten, sondern besuchte auch US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus. Täglich begeistert er Kinder aus fast 40 Ländern, die mit ihm zu Hause spielen und lernen. Zusätzlich kommt "Dash" bereits in über 8.000 Schulklassen zum Einsatz und ermöglicht es Kindern, spielerisch die Grundlagen des Programmierens zu erlernen.

"Mit Schwartz Public Relations haben wir uns für eine Agentur entschieden, die bereits seit über 20 Jahren erfolgreich für Unternehmen im Technologieumfeld kommuniziert", erklärt Christopher Cederskog, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft von Wonder Workshop. "Schwartz PR hat bereits viele Startups beim Eintritt in den deutschen Markt unterstützt und deren Sichtbarkeit bei relevanten Medien und damit auch bei Nutzern der jeweiligen Services oder Produkte erhöht. Auf diese Expertise vertrauen wir nun auch bei Wonder Workshop."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schwartzpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation - von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide (www.eurocompr.com). 2016 wurde Schwartz PR als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe mit dem Sabre-Award ausgezeichnet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwartz Public Relations

PresseKontakt / Agentur:

Schwartz Public Relations

Christoph Schwartz

Sendlinger Straße 42A

80331 München

info(at)schwartzpr.de

+49 (0)89-211 871-30

http://www.schwartzpr.de



Datum: 10.11.2016 - 12:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1422939

Anzahl Zeichen: 2047

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwartz Public Relations

Ansprechpartner: Christoph Schwartz

Stadt: München

Telefon: +49 (0)89 211871-30





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung