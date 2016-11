Herbst-Sale: Neuheiten bei Vispronet®

Vispronet® hat im Herbst das Sortiment weiter ausgebaut. Mit vielen Neuerungen in den Bereichen Messesysteme, Faltpavillons/Faltzelte und Displays will die Online Druckerei überzeugen.

Produktneuheiten im Herbst - Online Druckerei Vispronet®

(firmenpresse) - Zum Beginn des Herbstes hat die Online-Druckerei Vispronet® ihr Sortiment noch einmal erweitert. Mit vielen Neuerungen in den Bereichen Messesysteme, Faltpavillons/Faltzelte und Displays sollen dem Kunden interessante und wirkungsvolle Wege für effektive Promotion im Jahr 2017 angeboten werden. Die Vorbereitungen auf die Messen, Events und Werbeveranstaltungen im neuen Jahr sind bereits überall in vollem Gange. Ein Blick auf vispronet.de lohnt sich.



Noch mehr Möglichkeiten bei Faltzelten und Faltpavillons sowie Sternzelten



Die professionellen Faltzelte und Faltpavillons von Vispronet® überzeugen auch bei häufigem Gebrauch durch Funktionalität und Flexibilität. Mit bis zu 32 m² überdachter Grundfläche sind sie ideal als Messe-, Event- und Promotionzelt.

Besonders Sternzelte sind Dank ihrer Form die unübersehbaren Highlights bei jedem Outdoorevent. Mit einem Durchmesser von 12 m überdachen diese individuell vollflächig bedruckbaren Zelte souverän bis zu 70 Sitzplätze und bieten zusätzlich eine XXL-Werbefläche.

Das robuste Zeltgewebe ist bis zu einer Wassersäule von 2000 mm wasserdicht sowie UV-beständig.



Optional sind Faltzelte und Sternzelte mit einer extra Schutzlaminierung erhältlich. Diese sichert eine lange Haltbarkeit, höchste Kratzfestigkeit und den Schutz des Druckes vor Verschmutzung.



Neue Größen bei Roll Up Select



Roll Up Select, doppelseitig sind ab sofort in 4 Breiten lieferbar: 80 cm, 100 cm, 120 cm und 150 cm. Damit stehen den Kunden mit nur einem System bis zu 6 m² Werbefläche zur Verfügung.

Das elegante Roll Up mit chromfarbenen Seitenkappen wird komplett mit einer robusten, gepolsterten Transporttasche geliefert.

Die beiden Druckteile können mit gleichen oder unterschiedlichen Motiven gestaltet werden - ideal für Messen, Veranstaltungen oder am Point of Sale.

Der schnelle Auf- und Abbau wird durch die komfortable Aufrollfunktion gesichert: Aufstellen, Druckteil ausrollen - fertig!





Hier mehr erfahren: Roll Up Select, doppelseitig



Neue Counter: die leichten mobilen Lamellen Counter



Die neuen Lamellen Counter sind ideal als Messetheke, Verkaufspult oder Tresen bei mobilen Präsentationen.

Die strapazierfähigen Counter sind in gebogener und runder Ausführung lieferbar. Tisch- und Bodenplatte sind in 4 Dekorfarben mit Holzmaserung wählbar. Das mit brillanten Farben bedruckte Druckteil aus Textil oder Folie wird einfach mit Flauschband am System befestigt.

Im mitgelieferten Transportköcher kann das stabile Lamellenpanel aus Hart-PVC zusammengerollt verstaut werden. Trotz des geringen Eigengewichtes sind die Counter sehr stabil und mit bis zu 70 kg, der Zwischenboden bis 20 kg, belastbar.



Fotokalender 2017



Passend zum Jahreswechsel dürfen die originellen Fotokalender für das Jahr 2017 nicht fehlen. Sie sind die ideale Geschenkideen für Familie, Freunde und Verwandte. Egal ob an der Wand oder als Dekorationselement auf Tischen, Sideboards oder Tresen, mit den Fotokalendern von Vispronet® stehen tolle Möglichkeiten bereit, das Jahr voller schöner Erinnerungen zu begleiten.

Mit dem kostenfreien Gestaltungstool Visprodesign® können Fotokalender und viele andere Produkte von Vispronet® schnell und ohne grafische Vorkenntnisse ganz einfach selbst gestaltet werden.



Hier die vielen Fotokalender-Varianten anschauen: Foto-Kalender 2017



Gutschein



Nur noch wenige Wochen bis Weihnachten. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit können Kunden bei Vispronet® jetzt sparen!

Mit dem neuen Gutschein-Code XMAS4U16 erhalten Kunden bei Vispronet® 10,00 ? Rabatt auf die nächste Bestellung. Tippen Sie als Kunde einfach folgenden Code ein: XMAS4U16

Der Gutscheincode ist bis 31.12.2016 gültig. Der Gutscheinwert beträgt 10,00 ? (brutto). Er gilt für alle Produkte auf www.vispronet.de und www.vispronet.at ab einem Warenwert von 30,00 ? (brutto). Pro Kunde und Bestellung ist der Gutscheincode nur einmalig einlösbar. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen, Rabatten oder Serviceleistungen kombinierbar. Eine Barauszahlung oder nachträgliche Anrechnung ist ebenfalls nicht möglich.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.vispronet.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hinter der Marke Vispronet® stehen mehr als 25 Jahre Erfahrung von Sachsen Fahnen®, dem Spezialisten für innovative Systemlösungen im Bereich Druck. Die Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG wurde 1990 in Kamenz (Sachsen) gegründet und ist einer der führenden europäischen Hersteller für innovative Systemlösungen in der Großbild-Kommunikation und Verkaufsförderung. Mit einer Produktionsfläche von 30.000 m2 verfügt das Unternehmen über eine der weltweit größten und modernsten Druckereien für textile und weitere Materialien.



Homepage Sachsen Fahnen: www.sachsenfahnen.de

Onlineshop Vispronet: www.vispronet.de / www.vispronet.at





Dies ist eine Pressemitteilung von

Sachsen Fahnen GmbH & Co KG

Leseranfragen:

Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 10.11.2016 - 12:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1422955

Anzahl Zeichen: 4660

Kontakt-Informationen:

Firma: Sachsen Fahnen GmbH & Co KG

Ansprechpartner: Silke Otto

Stadt: Kamenz

Telefon: 035783594000



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.