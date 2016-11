Wie Sie dem "Winterblues" entkommen

Jeder Vierte leidet unter dem?Winterblues?, der schläfrig macht und auf die Stimmung drückt. Was können Sie tun, um dem?Winterblues?zu entkommen?

Villa gegen den Winterblues

(firmenpresse) - Laut Statistik trifft der "Winterblues" jeden Vierten. Schon der Oktober brachte 25% weniger Sonne als der Letztjährige. Wer geglaubt hätte, im November würde sich das Wetter bessern, wurde enttäuscht: Tieftemperaturen, Regen und Schnee prägen das Wetter auch weiterhin.

Weniger Serotonin und mehr Melatonin bauen den "Winterblues" auf.

Wenn es kühl und dunkel ist, wird weniger Serotonin und mehr vom Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet. Schlafbedürfnis wie Hunger auf Süßes nehmen zu. Dazu kommen bedrückte Stimmung, Energielosigkeit, Erschöpfung und Ängstlichkeit. Was können Sie tun, um dem "Winterblues" unbeschadet zu entkommen?

Neue Wandbilder als Waffen gegen den "Winterblues".

Schon bescheidene Handlungen können viel bewirken. Wechseln Sie beispielsweise Ihre Wandbilder zuhause oder im Geschäft gegen Bilder vom Meer, von Sonnenuntergängen, von Delfinen, Möwen und Flamingos aus, die Sie in den dunklen Wintermonaten inspirieren und mit neuer Kraft erfüllen. Hier können Sie diese direkt einkaufen.

Wie die Skandinavier und Isländer beweisen, können auch Lichttherapien den "Winterblues" erträglicher machen.

Die Sonne beim Überwintern in Spanien verhindert den "Winterblues".

Noch wirksamer ist es, den Zugvögeln gleich in den Süden zu ziehen und den Winter in Spanien zu verbringen, wo Sie auch in den Herbstmonaten noch im Meer baden und an Weihnachten Golf oder Tennis spielen können. Wir haben für Sie einige tolle Penthouse-Wohnungen und Häuser am Meer, die Sie zum Überwintern in Spanien über uns mieten können.

In Spanien am Meer wohnen als Königsweg gegen den "Winterblues".

Der Königsweg, um dem "Winterblues" für immer zu entkommen, besteht darin, eine Immobilie in Spanien, im besten Klima Europas, zu kaufen, zum Beispiel die von uns empfohlene Villa mit Traumsicht und großem Umschwung. Interessiert? Hier stellt sich die außergewöhnliche Villa gleich selbst vor: "Ich bin Ihre Traumvilla für ein Leben ohne "Winterblues". Kaufen Sie mich."

Wer am Meer wohnt kennt keinen "Winterblues".

Der Schweizer Alex Meierhofer, Inhaber der Plattform WOHNEN AM MEER, ist mit seiner Familie vor über 20 Jahren nach Spanien ausgewandert, um dem "Winterblues" und seiner chronischen Bronchitis zu entkommen. Seine Empfehlung: "Ist der Winter für Sie zu einer Belastung geworden? Dann lassen Sie sich von uns kostenlos eine schöne Immobilie am Meer suchen. Sie brauchen dazu bloß den Wunschzettel auf unserer Website ausfüllen. Dann können Sie in Zukunft den milden Winter bei uns am Meer genießen."

Maklerservice AM MEER WOHNEN spart Ärger, Geld und Zeit

Meierhofer zum weiteren Vorgehen: "Sobald wir für Sie passende Objekte recherchiert haben, erwarten wir Sie für eine Besichtigungstour vor Ort. Wohnen können Sie in unserer Firmenwohnung mit Meerblick. Die ersten beiden Nächte sind kostenlos. Wir begleiten Sie durch den Kaufprozess und sind auch nach dem Kauf für Sie da. Das spart Ärger, Geld und Zeit!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ammeerwohnen.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das von Alex Meierhofer gegründete Pionierunternehmen AM MEER WOHNEN geht neue Wege bei der Vermittlung von Wohneigentum am Meer. Es nimmt als erstes Unternehmen in Spanien die Interessen des Käufers wahr und unterstützt diesen beim Kauf seiner Traum Immobilie in Spanien am Meer mit einem Rundum-sorglos-Paket, das Ärger, Geld und Zeit spart. Ob für Urlaub, Auszeit, Arbeit, Ruhestand, Überwinterung, Auswanderung oder für die Errichtung eines Wohnsitzes in Spanien am Meer. Das Unternehmen erfasst die Wünsche von Interessenten, sucht die passende Immobilie am Meer, sorgt für eine korrekte Kaufabwicklung, erbringt nach dem Kauf alle vom Kunden erwünschten Dienstleistungen vor Ort und stellt sicher, dass Kunden das Wohnen am Meer jederzeit in vollen Zügen genießen können. Das Unternehmen engagiert sich für neue Wohnformen im Alter, die ein würdiges, selbst bestimmtes und gesundes Leben am Meer, ohne Beeinträchtigung durch den "Winterblues", ermöglichen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

AM MEER WOHNEN

PresseKontakt / Agentur:

AM MEER WOHNEN

Alex Meierhofer

C/Apolo 59-61 1B

03182 Torrevieja

ameierhofer(at)ammeerwohnen.com

+34 675 300 367

http://www.ammeerwohnen.com



Datum: 10.11.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1422959

Anzahl Zeichen: 3581

Kontakt-Informationen:

Firma: AM MEER WOHNEN

Ansprechpartner: Alex Meierhofer

Stadt: Torrevieja

Telefon: +34 675 300 367





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung