Sky Experte Marc Surer zur WM-Entscheidung: "Nico Rosberg hat den Druck"

10. November 2016 - Im Samba-Takt zum WM-Titel? Mercedes-Pilot

Nico Rosberg kann mit einem Sieg beim Grand Prix von Brasilien

vorzeitig die Korken knallen lassen. Nach seinem zweiten Platz beim

Mexiko-GP hat der 31-jährige Wiesbadener 19 Punkte Vorsprung auf

seinen Stallrivalen Lewis Hamilton. Für den Deutschen spricht, dass

er bereits zweimal auf dem Autódromo José Carlos Pace gewinnen konnte

(2014, 2015), während Hamilton noch nie ganz oben auf dem

Siegertreppchen stand.



Trotz des guten Omens sieht Sky Experte Marc Surer "den Druck bei

Rosberg. Er kann zum ersten Mal Weltmeister werden. Hamilton ist

dreimal Weltmeister, der kann das locker nehmen, er hat nichts zu

verlieren. Aber für Rosberg ist es vielleicht die einzige Chance in

seinem Leben, den Titel zu holen."



Neben dem packenden Titelkampf freut sich der ehemalige

Formel-1-Fahrer auf die nächste Runde im Duell Max Verstappen vs.

Ferrari. Der 19-jährige Red-Bull-Pilot ist zwar ein Heißsporn, aber

für Surer "auch ein Segen für die Formel 1. Er erinnert mich von

seiner Art wahnsinnig an Ayrton Senna und Michael Schumacher, die

genauso unverfroren und frech angefangen haben. Verstappen ist ein

typischer zukünftiger Champion."



Das komplette Interview mit Marc Surer ist unter sky.de/formel1

abrufbar.



Nur Sky präsentiert das komplette Rennwochenende in Brasilien und

berichtet vom 1. Freien Training am Freitag bis zur Siegerehrung am

Sonntag live. An der Seite von Sascha Roos (Twitter: (at)Sky_SaschaR)

wird Marc Surer den Grand Prix von Brasilien kommentieren. Tanja

Bauer (Twitter: (at)Sky_Tanja) wird als Moderatorin und



Boxengassen-Reporterin durch das Rennwochenende führen.



Die Formel 1 mit Sky On Demand und Sky Go erleben Mit Sky Go

können Motorsportfans in Deutschland und Österreich auch unterwegs

live dabei sein. Zusätzlich stehen alle freien Trainings, das

Qualifying und das Rennen auf Sky On Demand (sky.de/ondemand) und Sky

Go (sky.de/go) auch nach der Live-Übertragung auf Abruf zur

Verfügung.



Der Grand Prix von Brasilien live bei Sky und Sky Go Freitag:



- 16.55 Uhr: 1. Freies Training auf Sky Sport 1 HD

- 20.55 Uhr: 2. Freies Training auf Sky Sport 1 HD



Samstag:



- 16.55 Uhr: 3. Freies Training auf Sky Sport 1 HD

- 19.50 Uhr: Qualifying auf Sky Sport 1 HD



Außerdem verfügbar:



"Sky Onboard" auf Sky Sport 7 HD, "Sky Pitlane" auf Sky Sport 8 HD



Sonntag:



- 19.00 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf

Sky Sport 1 HD

- Ab 19.55 Uhr außerdem verfügbar:



"Sky Onboard" auf Sky Sport 3 HD, "Sky Pitlane" auf Sky Sport 4

HD, "Sky Timing Page" auf Sky Sport 5 HD, "Sky Track Positions" auf

Sky Sport 6 HD



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2

Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich

Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,

Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky

Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von

Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden

in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer

und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).







