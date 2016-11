Steigenberger Hotels AG setzt weiter auf Facelift Cloud

(firmenpresse) - Hamburg, 10.11.2016 - Der in Europa führende Anbieter für Softwarelösung im Bereich Social Media Marketing auf Enterprise Level Facelift baut seine Zusammenarbeit mit der Steigenberger Hotels AG weiter aus. Der traditionsreiche Hotelkonzern wird die Facelift Cloud ab sofort noch intensiver nutzen, um die eigenen Social Media Auftritte zu steuern und zu optimieren. Der Fokus liegt dabei abteilungsübergreifend auf den Bereichen Community Management, Success Management und Benchmarking.

Als Ergebnis der bisherigen guten Zusammenarbeit arbeiten ab sofort alle Unternehmensbereiche der Steigenberger Hotels AG mit der Facelift Cloud. Das international agierende Unternehmen ist bekannt für seine Standards und hohe Kundenzufriedenheit. Die Steigenberger Hotels AG wird ihren digitalen Kundenservice mit der Facelift Cloud weiter ausbauen, um die hohen Standards und die Kundenzufriedenheit auch in Social Media abzubilden.

Dr. Jan Sammeck, Director E-Commerce Steigenberger Hotels AG: "Der Ausbau unserer Kooperation mit Facelift war ein logischer Schritt. Die Facelift Cloud ist für uns das perfekte Werkzeug, um die Aktivitäten für unsere Marken Steigenberger, IntercityHotel und Jaz in the City in Social Media weiter zu optimieren. Die Facelift Cloud ermöglicht uns die Steigerung unserer Effizienz und versetzt uns in die Lage, unsere Prozesse für Social Media komfortabler und mit weniger Aufwand erfolgreicher zu steuern."

"Wir freuen uns und sind stolz, dass die Steigenberger Hotels AG die bestehende Zusammenarbeit mit uns ausbaut und intensiviert", sagt Teja Töpfer, Co-Founder und COO von Facelift. "Mit der Facelift Cloud bieten wir genau die richtige Softwarelösung für nachhaltiges Social Media Marketing, damit die Steigenberger Hotels AG ihre Gäste nicht nur vor Ort in den eigenen Häusern, sondern auch auf sozialen Netzwerken wie Facebook mit hervorragendem Service begeistern kann."

Die Steigenberger Hotels AG betreibt Hotels und Resorts in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ägypten, den Niederlanden, Belgien, Dubai und der Volksrepublik China und beschäftigt mehrere Tausend Mitarbeiter. Allein via Facebook folgen dem Unternehmen mehr als 110.000 User.





Mit rund 200 Mitarbeitern in Büros in Hamburg, Paris und Dubai sowie mehr als 1.000 Kunden ist Facelift führender Anbieter für Social Media Marketing Technologien in Europa. Mit der Facelift Cloud bietet Facelift eine mehrfach zertifizierte Software-Lösung mit allen Komponenten für professionelles Social Media Marketing. Die Facelift Cloud wird vollständig in Deutschland gehostet, ist nach ISO 27001 zertifiziert und entspricht höchsten IT-Sicherheitsstandards. Facelift ist der einzige offizielle europäische Facebook Marketing Partner für Community Management und Ad Technology, der seinen Kunden eine All-In-One-Lösung bietet.

