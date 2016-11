BroadSoft stellt UCaaS-Business-Software mit kontextueller Intelligenz vor

UCaaS-Spezialist bietet Unternehmen ein vollständig integriertes Portfolio an Cloud-PBX-, Unified-Communications-, Team-Collaboration- und Contact-Center-Anwendungen

BroadSoft Business besteht aus drei Kernanwendungen für UCC, Team und Contact-Center

(firmenpresse) - BroadSoft, Spezialist für Unified-Communication-Software as a Service (UCaaS) hat mit BroadSoft Business ein umfassendes, vollständig integriertes Portfolio an Cloud-PBX-, Unified-Communications-, Team-Collaboration- und Contact-Center-Anwendungen vorgestellt.



"Die Mitarbeiter von Unternehmen werden heute durch Informationen, Nachrichten und Mitteilungen von Dutzenden von Geschäftsanwendungen überhäuft, die nicht miteinander verbunden sind", erklärt Taher Behbehani, Chief Digital und Marketing Officer bei BroadSoft.



"BroadSoft Business adressiert diese Herausforderung durch die Integration vielfältiger Geschäftsanwendungen und Kommunikationssysteme innerhalb einer einzigen Plattform, so dass Individuen, Teams und ganze Organisationen intelligenter zusammenarbeiten können."



BroadSoft Business ist für alle Marktsegmente geeignet - von großen Unternehmen, die eine komplette Cloud-Lösung für ihre mobile und auf mehrere Standorte verteilte Belegschaft benötigen, bis hin zu KMUs, die nach funktionsreichen Cloud-Communication-Lösungen ohne die Kosten und Komplexität einer Campus-Installation suchen. BroadSoft Business schließt drei Kernanwendungen ein: UC-One, Team-One und CC-One sowie BroadSoft Hub für die Bereitstellung der kontextuellen Intelligenz über die gesamte Plattform hinweg, so dass Anwender von einem Platz aus Zugang zu den Informationen und Apps erhalten, die sie für ihre Arbeit benötigen.



BroadSoft UC-One ist eine Unified-Communication-Anwendung mit Fokus auf Mobility, die alle bevorzugten Geräte der Nutzer einbindet und integriertes HD-Audio und Video, One-Number, Messaging, Screen-Sharing, File-Sharing und Conferencing liefert - zusammen mit kontextueller Intelligenz.



BroadSoft Team-One ist eine leistungsfähige Team-Collaboration-Applikation, die über gegenwärtig verfügbare Messaging-Lösungen hinausgeht, indem persistente Team-Arbeitsbereiche und kontextuelle Intelligenz genutzt wird. Team-One hält die benötigten Aufgaben, Daten, Nachrichten und Notizen an einem Ort vor und bietet zudem Video-Conferencing, Click-to-Call, Screen-Sharing und Integration mit mehr als 50 populären Business-Apps.





BroadSoft CC-One ist eine Cloud-basierte Contact-Center-Lösung, die prädiktive Analysen nutzt, um Betriebskosten zu senken und die Produktivität zu erhöhen. Sie ermöglicht den Kundenkontakt über alle Kommunikationskanäle von Sprache über E-Mail, Text, Mobile, Web oder Social-Media und bietet damit eine wirkliche Omni-Channel-Erfahrung.



BroadSoft Hub ist ein Cloud-Service der Unternehmensklasse, der die BroadSoft Business-Apps integriert, um kontextuelle Intelligenz für den Echtzeit-Zugang zu jeder für die Interaktion relevanten Information bereitzustellen. Dadurch werden Meetings und Konversationen deutlich produktiver. Gleichzeitig bieten Standardintegrationen den schnellen Zugang zu den bevorzugten Apps der Nutzer, um den Arbeitsprozess zu beschleunigen.



Weiterhin enthält BroadSoft Business bOpen-, bMobile- und bSecure-Funktionen, die Service-Provider nutzen können, um Sicherheit und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau bereitzustellen. Sie ermöglichen zudem die Offenheit zur Integration der favorisierten Geschäftsanwendungen wie CRM, E-Mail, Kalender, Twitter etc. und vollständige Mobilität zur Bereitstellung fortgeschrittener Unified-Communications- und Collaboration-Funktionen (UCC) an das Mobilgerät des Mitarbeiters. Als Multi-Tenant-UCaaS-Lösung kann BroadSoft Business signifikante Vorteile im Hinblick auf Kosten und Skalierbarkeit für Service-Provider und Geschäftsanwender liefern.



Weitere Informationen zu BroadSoft Business finden sich unter https://www.broadsoft.com/cloud-communications-for-business









BroadSoft ist der Technologie-Innovator für Cloud-Communications, Collaboration und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Service-Provider in 80 Ländern weltweit. BroadSoft ist der Marktführer bei Cloud-basierter Unified-Communication mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform, die von 25 der Top-30 umsatzstärksten Service-Provider eingesetzt wird. Die Applikations-Suite für Unternehmen ermöglicht Anwendern und Teams, ihre Ideen zu teilen und einfach zu arbeiten, um eine bahnbrechende Performance zu erzielen.



