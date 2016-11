Die Kraft der Natur für mehr Wohlbefinden!

Neue Naturlinie: MEDICOM TERRA

MEDICOM TERRA-BOX: Die exklusive Naturlinie für Wohlbefinden, Kraft& Energie

(firmenpresse) - Fünf Naturprofis: Bio Ashwagandha, Curcuma, Bio Maca, Bio Matcha und Moringa. 5-Mal Naturgenuss in einer Box - MEDICOM TERRA-BOX

Unterföhring, im November 2016 - Die MEDICOM Pharma GmbH, ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Nährstoff-Präparaten, stellt die MEDICOM TERRA-BOX mit fünf Naturprodukten vor.

Die Natur ist weise und kraftvoll. Die umfangreiche Pflanzenwelt steigert Tag für Tag unsere Lebensqualität und unser Wohlbefinden. Von ihr können wir viel lernen. Alltagsbeschwerden wie Verdauungsprobleme, nervöse Unruhe, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Stress und Erschöpfung lassen sich mit einfachen, natürlichen Mitteln im Gleichgewicht halten. Deswegen setzt MEDICOM auf Natur pur mit der natürlichen Produktlinie: MEDICOM TERRA.

MEDICOM TERRA ist der Anfang einer großen Leidenschaft: Das Beste aus der Pflanzenwelt, eine fein abgestimmte Auslese rein pflanzlicher Inhaltsstoffe für Körper und Geist. Jetzt zum Kennenlernpreis in einer attraktiven Box, sorgsam ausgewählt und mit Liebe zum Detail verpackt.

Bio Ashwagandha - für starke, stressresistente Nerven

Naturprofi 1:

Ashwagandha (Withania somnifera) ist eine traditionelle Heilpflanze aus der indischen Heilkunst Ayurveda und ist hierzulande als Winterkirsche oder Schlafbeere bekannt. Der hochwertige Bio Ashwagandha-Extrakt hat viele Einsatzmöglichkeiten. Ashwagandha wird als "indischer Ginseng" bezeichnet und traditionell bei Unruhezuständen, Stress und Erschöpfung verwendet. Zudem werden ihr leicht schlaffördernde Eigenschaften zugeschrieben.

Curcuma - Gewürz für die Verdauung

Naturprofi 2:

Viele kennen Curcuma (Gelbwurz) aus der indisch-asiatischen Küche als kleine Schwester des Ingwers. Das aromatische Gewürz enthält wertvolle Curcuminoide bzw. Curcumin, die verdauungsfördernde und entzündungshemmende Eigenschaften besitzen. Curcuma von MEDICOM enthält einen standardisierten Extrakt aus Curcuma longa und schwarzem Pfeffer, der mit seinem hohen Anteil an Piperin für eine bessere Bioverfügbarkeit sorgt.

Maca - für Kraft und Ausdauer

Naturprofi 3:

In den peruanischen Hochanden wird die Kraftknolle Maca (Lepidium meyenii) seit mehr als 2.000 Jahren als Nahrungs- und Heilpflanze angebaut. Die nährstoffreiche Macawurzel ist eine extrem widerstandsfähige Pflanze und überaus nährstoffreich. In Höhen von 3.700 bis mehr als 4.000 Metern ist sie sehr wechselhaften klimatischen Bedingungen, Winden und intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Maca unterstützt einen aktiven Lebensstil von Körper und Geist.

Matcha - Wach- und Muntermacher

Naturprofi 4:

Matcha ist eine sensationelle Quelle der Gesundheit und Energie sowie des Anti-Agings. Die japanische Grünteesorte besitzt viele positive Inhaltsstoffe, die auf eine ungewöhnliche Beschattung der Teefelder und eine besonders schonende Weiterverarbeitung durch Steinmühlen zu Pulvertee zurückzuführen sind. Matcha bietet einen hohen Gehalt an Koffein bzw. Tein, das gut verträglich und langanhaltend belebend ist. Auch besonders viel Chlorophyll und Catechine wie Epigallocatechingallat (EGCG) zeichnen Matcha aus.

Moringa - Rund-um-Wohlgefühl

Naturprofi 5:

Moringa (Moringa oleifera) besitzt eine besonders hohe Nährstoffkonzentration in seinen Blättern. Moringa, auch als Baum des Lebens bezeichnet, hat schon seit Jahrhunderten ihren festen Platz in der ayurvedischen Medizin. Moringa ist reich an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und Flavonoiden und wird für das Gleichgewicht von Körper und Geist verwendet.

Die MEDICOM TERRA-BOX enthält fünf Spezialisten aus der Natur für das Rund-um-Wohlbefinden:

- Bio Ashwagandha

- Curcuma

- Bio Maca

- Bio Matcha

- Moringa

Die MEDICOM TERRA-BOX - 5 Naturprofis - 1 Box zum Preis von EUR 80,-





Über MEDICOM Pharma GmbH

Seit mehr als 20 Jahren ist MEDICOM ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität. Weit über 60 Produkte runden mittlerweile das Gesundheitsangebot der MEDICOM ab. Über eine Million zufriedener Kunden stehen für die erstklassige Service- und Beratungsleistung in Sachen individueller Gesundheitsprävention durch Nahrungsergänzung. Mehr über MEDICOM: www.medicom.de

MEDICOM Pharma GmbH

MEDICOM Pharma GmbH

Ana Lorena Gomez

Feringastr. 4

85774 Unterföhring

ana.gomez(at)medicom-pharma.de

004989744241811

http://www.medicom.de



Firma: MEDICOM Pharma GmbH

Ansprechpartner: Felix Weber

Stadt: Unterföhring

Telefon: 004989744241811





