Hekatron baut EMS-Bereich aus - Nichts ist so beständig wie der Wandel

Hekatron Manufacturing

(firmenpresse) - ...und deshalb wandelt sich auch die Hekatron Technik GmbH.

Mit dem Start der electronica am 8. November 2016 in München wird aus "Hekatron - Der Produktionsprofi" nun "Hekatron Manufacturing".

In Halle B 4, Stand 150 präsentiert das in Sulzburg in der Nähe Freiburgs beheimatete Unternehmen sein Leistungsportfolio im Bereich der Electronic Manufacturing Services.



Seit über 50 Jahren produziert Hekatron, das zur Schweizer Securitas Gruppe gehört, Produkte des anlagentechnischen Brandschutzes und ist dort eine bekannte Marke. Das Unternehmen ist seit 15 Jahren auch außerhalb der Unternehmensgruppe als EMS-Dienstleister aktiv. Dieses Segment soll nun stark ausgebaut werden.



Mit der Änderung des Claims in "Hekatron Manufacturing" zeigt das Unternehmen auch nach außen die Veränderung in der Geschäftsausrichtung.

"Wir wollen mit den Electronic Manufacturing Services stärker wachsen", betont Michael Roth, Geschäftsführer der Hekatron Technik GmbH. Heute mache die Herstellung für Fremdprodukte neun bis zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus, das wolle man deutlich steigern.



Vom Bestückungsdienstleister zum Systemanbieter



Hekatron fertigt Elektronikkomponenten für unterschiedliche industrielle Anwendungen von der bestückten Platine bis zum fertigen Endprodukt - exakt nach Kundenwunsch und zuverlässig. Hekatron bietet sowohl Kleinserien als auch Großserien an. "Das können 50 Baugruppen sein. Wir fertigen aber auch in Millionenauflage", sagt Michael Künsebeck, Vertriebsleiter EMS der Hekatron Technik GmbH sowie Mitglied der Geschäftsleitung und verdeutlicht damit die Flexibilität des Unternehmens.

"Hekatron ist zudem Garant für "Made in Germany". Denn während der Trend im EMS-Bereich zur Auslagerung der Produktion nach Osteuropa geht, hält Hekatron Manufacturing konsequent am Standort Sulzburg in der Nähe Freiburgs fest."



Wie leistungsfähig der Standort ist, zeigen diese Zahlen:

- 6.000 m² Produktionsfläche für die Bestückung von Elektronikbaugruppen (PCB)



- 7,5 Millionen PCBs (2015)

- 600 Millionen Bauteile (2015)

- Losgrößen 1 bis 60.000 Stück

- Alle gängigen Bauteileformen 01005 - BGA, QFN

- Fertigungsstandard IPC-A-610-II

- Produktionsleitsystem MES



Dabei haben Geschäftsführer Roth und Vertriebsleiter Künsebeck ein klares Ziel vor Augen: Künftig soll sich der EMS-Bereich vom Bestückungsdienstleister hin zu einem Systemanbieter entwickeln. Das heißt, Hekatron könnte auf Wunsch Platinen bestücken, aber auch ganze Produkte für Fremdfirmen produzieren, lagern und entsprechend versenden. Das kommt vielen Kunden entgegen, die sich auf ihre Kernkompetenz beschränken wollen, neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten - und ihre Produkte extern fertigen lassen wollen.

"Damit würden wir unser unternehmerisches Credo "Wir produzieren Ihre Ideen" mit Leben füllen", unterstreicht Künsebeck.



Die Hekatron Technik GmbH ist langjähriger Spezialist im Bereich der Electronic Manufacturing Services. Das Unternehmen mit Sitz im südbadischen Sulzburg produziert elektronische Baugruppen auf höchstem Niveau. Hekatron verbindet Menschen und Technik, Erfahrung und Leistungsstärke zu einem einzigartigen Angebot. Die Hekatron Technik GmbH erwirtschaftete 2015 einen Jahresumsatz von 85 Millionen Euro und beschäftigt derzeit ca. 385 Mitarbeitende.



HEKATRON Technik GmbH

Brühlmatten 3a-9, 79295 Sulzburg

Firma: HEKATRON Technik GmbH

Ansprechpartner: Andreas Kiesewetter

Stadt: Sulzburg

Telefon: + 49 7634 500-0



