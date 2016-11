dbb zu Gesetzentwurf: Lohngerechtigkeitsgesetz bleibt "zahnloser Tiger"

(ots) - Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes für mehr

Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern bleibt hinter den

Erwartungen der Beschäftigten an die Durchsetzung der Lohngleichheit

weit zurück. Das ist der Grundtenor der Stellungnahme des dbb

beamtenbund und tarifunion zum Referentenentwurf, die dem zuständigen

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 10.

November 2016 zugestellt wurde.



"Wir bezweifeln, dass die geschlechterbedingten

Verdienstunterschiede durch das vorliegende Gesetz in seiner

aktuellen Form beseitigt werden können", erklärte der dbb

Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt. Im laufenden Verfahren habe das

Gesetz gegenüber der ursprünglichen Entwurfsfassung vom 9. Dezember

2015 spürbar an Schlagkraft eingebüßt. Die Handschrift der

Gesetzesgegner sei deutlich zu erkennen, lautet die grundlegende

Kritik des dbb. "Eigentlich soll das Gesetz im Rahmen der

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung dazu beitragen, die

statistische Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern bis zum Jahr

2030 von derzeit 21 auf dann zehn Prozent zu senken. Das ist viel zu

kurz gesprungen. Auch wenn die Überwindung von Lohnungerechtigkeit

ein laufender Prozess ist, fordern wir Null Prozent Entgeltlücke, und

das nicht erst nach dem Jahr 2030", machte der dbb Chef klar. "Über

80 Prozent der Bevölkerung sehen die Politik in der Pflicht,

geschlechterbedingte Lohnunterschiede tatsächlich zu überwinden. Für

dieses Ziel erweist sich der vorliegende Gesetzentwurf als weitgehend

zahnloser Tiger", so Dauderstädt.



"Auch nach dem neuen Gesetzentwurf werden nach wie vor erhebliche

Bereiche, in denen Lohndiskriminierung stattfindet, ausgespart: Zwar

wurde die Grenze für den individuellen Auskunftsanspruch von 500 auf

200 Beschäftigte herabgesetzt. Viele Frauen arbeiten aber gerade in

Betrieben und Unternehmen, in denen diese Grenze nicht erreicht wird.



Dort wird Lohndiskriminierung ungehindert weiter stattfinden können",

kritisierte die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung Helene

Wildfeuer. Eine umfassende Transparenz in Entgeltfragen werde so

nicht erreicht.



Nicht nachvollziehbar sei zudem, dass es keine Verpflichtung für

geeignete Prüfverfahren geben solle. "Das wirksamste Instrument aus

dem ursprünglichen Gesetzentwurf ist verschwunden. Geblieben ist

lediglich eine bloße Aufforderung, Entgeltregelungen und

Entgeltbestandteile alle fünf Jahre zu prüfen", so die Vorsitzende.

"Bloße Aufforderungen, die nicht sanktionsbewehrt sind, greifen

nicht", das zeigten die Erfahrungen mit freiwilligen

Selbstverpflichtungen zur Erhöhung der Frauenquote. Eine

substanzielle Verbesserung werde durch die Normierung einer

derartigen Aufforderung nicht erreicht. Erschwerend komme hinzu, dass

Unternehmen frei wählen können, nach welcher Methode sie die

freiwillige Prüfung durchführen möchten. Eine statistische

Vergleichbarkeit, so Wildfeuer, sei damit nicht mehr gewährleistet.



Positiv werteten dbb und dbb bundesfrauenvertretung die

durchgehende Einbeziehung des öffentlichen Dienstes. Dennoch gaben

Wildfeuer und Dauderstädt zu bedenken: "Transparente

Entgeltstrukturen alleine sorgen nicht für Lohngleichheit. Trotz

Tarif- und Besoldungstabellen finden wir auch im öffentlichen Dienst

Verdienstunterschiede von durchschnittlich acht Prozent." Eine

Ursache dafür liege in der schlechteren Eingruppierung von Berufen,

die als traditionelle "Frauendomänen" gelten wie etwa im Pflege- und

Erziehungsbereich. Eine andere Ursache ergebe sich aus der

schlechteren Anerkennung der Arbeitsleistungen, die in Teilzeit und

Telearbeit erbracht würden. "Um solche strukturellen

Benachteiligungen von weiblichen Beschäftigten auch im öffentlichen

Dienst zu beseitigen, müssen wir tradierte Rollenvorstellungen aus

unseren Köpfen verbannen. Gute Arbeitsleistung muss als solche

erkannt werden - unabhängig von der Anzahl der Arbeitsstunden, in

denen diese erbracht wurde", betonten Wildfeuer und Dauderstädt.







Pressekontakt:

dbb - beamtenbund und tarifunion

Britta Ibald

Telefon: 030.4081-5501

Fax: 030.4081-5599

Email: ibaldbr(at)dbb.de



Original-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

dbb beamtenbund und tarifunion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 10.11.2016 - 12:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1422983

Anzahl Zeichen: 4704

Kontakt-Informationen:

Firma: dbb beamtenbund und tarifunion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung